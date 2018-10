Bientôt une série sur Nick Fury ?

Nick Fury, un personnage iconique

C’est sans doute l’un des borgnes les plus célèbres de la culture pop (même si les puristes pourraient aussi défendre Albator). Le personnage de Nick Fury s’est bâti une place à part dans l’univers Marvel. Sans super pouvoir mais presque indestructible. Un rôle central sans aucun doute rendu possible par la merveilleuse incarnation de Samuel L. Jackson.

Résultat ? Il pourrait bien avoir le droit à sa propre série. Le MCU bouge beaucoup en ce moment. On a eu les annulations de Luke Cage et Iron Fist bien sûr. Dans le même temps, il y a aussi la mise en chantier de Loki et Scarlet Witch. Un nouveau projet serait désormais en réflexion du côté de Disney sur le patron du S.H.I.E.LD.

Beaucoup d’interrogations demeurent

Ce n’est pas la première fois que l’idée est discutée. Mais on sait que Disney veut frapper très fort pour le lancement de sa plateforme de streaming. D’un côté, il y aura Star Wars, de l’autre Marvel. Une sacrée offre d’appel.

Toutefois, il faut reconnaître que Nick Fury est discret dans l’univers Marvel depuis le Soldat de l’Hiver. Ses apparitions sont très limitées. Le film Captain Marvel pourrait bien lui permettre de faire un retour tonitruant. On devrait sans doute savoir comment ils se sont connus.

Reste aussi à savoir à quel moment de l’histoire se situerait une série sur Nick Fury. Dans le MCU, le personnage est particulièrement secret. Cela pourrait permettre de lever beaucoup d’inconnues le concernant. La promesse est belle en tout cas pour les fans alors que les studios annoncent des séries qui pourraient rivaliser avec les films. Après les semi-échecs sur Netflix ou le gros raté Inhumans, les séries Marvel ont gros à se faire pardonner. La réponse dans quelques mois, on l’espère.

