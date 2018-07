Satoshi Nakamoto raconte la véritable histoire du Bitcoin

Long d’une vingtaine de pages, un texte signé du pseudonyme « Satoshi Nakamoto » vient d’apparaître en ligne. Ce document livre un récit de la création du Bitcoin. Rien ne permet de prouver cependant l’authenticité du document, même s’il regorge de détails.

Nouvel épisode du feuilleton « Satoshi Nakamoto » ! Parviendrons-nous à savoir qui se cache derrière le pseudonyme ?

Légende vivante

Il s’est formé, autour du Bitcoin un épais brouillard de mystères qui recouvre sa création, mais également l’identité de son créateur, l’énigmatique Satoshi Nakamoto. Une identité maintes fois clamée par plusieurs personnes qui ont prétendues être l’inventeur de la plus célèbre des crypto-monnaies. Les théories à ce sujet fusent et la plus connue d’entre elles suppose qu’il ne s’agit non pas d’une personne mais d’un groupe d’individus. Certaines hypothèses les plus débridées évoquent même… Elon Musk. Alors qu’aucun élément de réponse n’a été donné pour venir appuyer cette théorie, le mystère « Satoshi Nakamoto » est sur le point de s’épaissir.

Mystery Men

Publié fin juin sur un site créé de manière anonyme, un document d’une vingtaine de pages au format PDF signé du célèbre pseudonyme revient sur la création de la crypto-monnaie. Si les nouveaux venus se satisferont peut-être des quelques informations distillées au fil du récit, les experts, eux, seront vite lassés de retrouver des détails déjà connus, qui plus est, toujours invérifiables.

De même, rien de nouveau sur la réelle identité de Satoshi Nakamoto si ce n’est une formulation, toujours sujettes à interprétation, qui semble faire référence à un groupe de personne et non à un individu isolé. Le suspens reste intact…

Rappelons que Nakamoto avait publié un manifeste (PDF) lors du lancement du Bitcoin, dans lequel il décrivait par le détail le concept de ce qui allait être la première crypto-monnaie.

Source