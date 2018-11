Savez-vous vraiment protéger vos données personnelles ?

Une vie chamboulée dans J’accepte

Les serious games sont à la mode et c’est tant mieux. Ils permettent de découvrir de vraies problématiques de façon particulièrement didactique. C’est le cas avec cette expérience nommée « J’accepte » conçue par l’UFC-Que-Choisir et qui a été dévoilée au grand public le 13 novembre dernier.

L’idée ? Vous êtes placé dans différentes situations, découlant les unes des autres et vous devez déterminer quelle serait votre réaction à chaque fois. Celle-ci aura bien entendu des conséquences. Ici, vous vivez la vie d’un homme en couple avec une jeune femme nommée Sarah depuis cinq ans. Votre vie va connaître « un grand chamboulement, une dose de folie et des choix judicieux à faire » comme l’indique le site. Une histoire chapitrée qui vous paraîtra bien souvent un peu enfantine, il faut le dire, mais visuellement et techniquement en revanche le résultat est efficace.

Le problème des données personnelles

Si comme nous, l’expérience vous paraît relativement simple, ce n’est pas forcément le cas de tout le monde. Surtout, l’expérience se complique un peu alors qu’on avance, sans doute même pourriez-vous être surpris… Bien sûr, un scénario dans lequel tous ces problèmes pourraient arriver à une seule et même personne ressemble tout de même beaucoup à l’enfer, mais cela permet aussi de traiter de nombreux scénarios rapidement. A chaque fois, des petites infobulles permettent aussi d’en avoir plus rapidement.

L’idée est bien sûr de vous pousser à adopter un meilleur comportement dans la gestion de vos données à moins que vous ne pensiez à les commercialiser bien sûr… Et si vous croyez que l’on exagère peut-être un peu, cette petite expérience va vous montrer à quel point, il peut être facile de voler des données personnelles.

