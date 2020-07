Scout, le robot autonome de livraison Amazon, étend son champ d’action

Au tout début de l’année 2019, Amazon nous présentait Scout, un nouveau livreur un peu spécial, puisqu’il s’agit d’un robot autonome, capable de livrer les clients à leur domicile, en se déplaçant, comme n’importe quel être humain, sur les trottoirs de la ville. Pour Amazon, il s’agissait de tester un système de livraison alternatif (à celui effectué par des humains), dans le but, un jour, de démocratiser cette livraison robotisée.

Le robot-livreur d’Amazon dans de nouvelles villes (aux USA)

Une expérience visiblement concluante pour le géant américain, puisque Scout vient tout juste d’obtenir une promotion. En effet, ce petit robot à six roues, initialement déployé dans un quartier du comté de Snohomish dans l’État de Washington, avant d’être déployé à Irvine quelques mois plus tard, est désormais capable de livrer dans les villes d’Atlanta (Géorgie) et de Franklin (Tennessee).

Amazon explique : « Les clients passeront leurs commandes comme ils le feraient normalement et leurs colis Amazon seront livrés soit par l’un de nos partenaires transporteurs de confiance, soit par le robot Amazon Scout. Les différentes options de livraison sont possibles, et les robots Scout suivront de manière autonome leur itinéraire de livraison, en étant dans un premier temps accompagnés par un ambassadeur Amazon Scout. »

Rappelons que le groupe Amazon a créé il y a quelques semaines le Climate Pledge Fund, un fonds d’investissement visant à accompagner le développement de technologies et de services éco-responsables et de décarbonation. De quoi permettre à Amazon, et à d’autres entreprises partenaires, d’atteindre l’objectif du Climate Pledge, soit la neutralité carbone, d’ici 2040. Amazon a récemment confirmé être en passe de fonctionner avec 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2025, soit cinq ans plus tôt que prévu.

« Depuis 2015, Amazon a réduit le poids des emballages d’expédition de 33 % et éliminé plus de 880 000 tonnes de produits d’emballage, soit l’équivalent de 1,5 milliard de colis » explique le géant américain, visiblement très soucieux de l’environnement.