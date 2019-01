CES 2019 : Segway dévoile son robot-livreur autonome Loomo (et son Model Max)

La livraison autonome selon Segway

Dans le cadre du CES 2019, Segway a officialisé Loomo, un petit robot-livreur autonome. Attention toutefois, ce dernier n’a pas vocation à se promener dans les rues, mais plutôt à assurer les livraisons dans des bâtiments ou encore dans des centres commerciaux.

Le petit robot est parfaitement autonome, et peut ainsi se diriger au coeur de la foule, en prenant le soin d’éviter toute forme d’obstacle. Telle une grosse boite aux lettres sur roues, Loomo dispose de divers emplacements, dans lesquels seront stockés les courriers/colis/sandwichs/boissons à livrer. Evidemment, le robot est doté d’une IA pour assurer la livraison aux bons destinataires, cartographier son environnement, et il devrait ainsi optimiser ses actions au fil du temps.

Loomo se pare également d’une petite caméra pour visionner son environnement, sans oublier un petit écran tactile permettant aux destinataires de confirmer la bonne réception d’un courrier par exemple. Le robot dispose d’une capacité totale de 70 litres, et peut embarquer jusqu’à 50 kg de courriers, colis… Segway annonce une autonomie de 8 heures environ avant de devoir recharger Loomo sur une borne dédiée.

Un nouveau Model Max dans les cartons

Parallèlement à son robot-livreur, le groupe Segway a également officialisé une toute nouvelle trottinette électrique : Model Max. Avec ce nouveau modèle, Segway promet un « top of the line vehicle« , soit un compagnon de route de très haute qualité, taillé pour les environnements urbains. Cette nouvelle génération promet d’être plus résistante que les modèles actuels, pour davantage de fiabilité et de sécurité.

A l’heure actuelle, le groupe n’a pas dévoilé davantage de détails concernant ce Model Max. Rappelons que le service Lime utilise notamment des trottinettes électriques signées Segway, et que ces dernières ont connu quelques soucis en fin d’année dernière…