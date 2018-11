Lime retire 2000 trottinettes pour risque d’incendie

Des feux inopinés pour les trottinettes Lime

Est-ce le début de la fin pour la start-up Lime ? Cette entreprise proposant une approche innovante des transports urbains a notamment eu le droit à un bel investissement d’Alphabet, la maison-mère de Google.

Bien sûr, en France, tout n’est pas rose. Le système en lui-même fait grogner une partie de la population et les autorités. Celles-ci pensent d’ailleurs à légiférer pour bloquer leur utilisation sur les trottoirs. Certaines rumeurs annoncent que l’entreprise va quitter Bordeaux, même si l’information est encore à prendre avec des pincettes.

Toutes ces petites affaires ne sont rien en comparaison de l’affaire des trottinettes qui s’enflamment. Plus de 2.000 trottinettes viennent d’être rappelées par l’entreprise après que la présence d’un gros défaut ait été confirmé. Les batteries contenues dans les véhicules pourraient fondre et même prendre feu dans certain cas.

Lime prend des mesures rapides

Pour éviter une crise de plus grande ampleur, Lime a donc décidé d’agir rapidement. Un logiciel a vu le jour afin d’identifier quels pouvaient être les autres véhicules de la marque concernés par ce problème.

Surtout, Lime a pris des mesures plus larges qui vont pour l’instant surtout impacter Los Angeles, San Diego ou encore Lac Tahoe. D’après l’entreprise, cela ne représenterait que 0,01% du total de ses engins.

Les véhicules Lime conçus par Segway Ninebot ne pourront plus être rechargés par les « Juicers », ces particuliers qui sont payés pour le faire. Ce sont seulement des employés directement de l’entreprise Lime qui pourront s’en occuper. Dans tous les cas, toutes les trottinettes de la marque devraient être concernées à moyen terme.

Et si vous n’avez pas peur de monter sur une trottinette électrique Lime, alors vous devriez peut-être regarder notre guide pour savoir comment vous asseoir quand vous les utilisez…

