Seigneur des anneaux : en plus de la série, Amazon développe également un jeu

En plus de la série basée sur le Seigneur des Anneaux qui pourrait bien être le Game of Thrones d’Amazon sur son service de streaming Prime Video, le géant du e-commerce collabore également avec Leyou sur un jeu basé sur l’univers de Tolkien, via sa division Amazon Game Studios.

Comme le rapporte The Verge, ce titre était déjà évoqué par Athlon Games, filiale de Leyou, l’année dernière. Mais le partenariat avec Amazon n’est révélé que maintenant.

Bien entendu, pour le moment, très peu de détails sur ce jeu sont connus. Mais on sait déjà que le joueur pourra explorer la région de la Terre du Milieu « au cours des années qui ont précédé les événements du Seigneur des Anneaux. » On sait également que ce jeu sera un MMO ou un jeu en ligne massivement multijoueur qui pourrait rappeler des titres comme World of Warcraft ou bien Everquest. Celui-ci sera disponible sur PC et sur console.

Les fans du Seigneur des anneaux vont devenir fans d’Amazon

D’après Business Insider, si le jeu est développé conjointement par Amazon et Leyou, c’est Amazon qui assurera la distribution de celui-ci, sauf en Chine, où cette distribution sera assurée par Leyou.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce titre basé sur Le Seigneur des Anneaux sera disponible, mais en tout cas, Amazon aurait précisé que son développement est indépendant de celui de la série que l’entreprise prépare pour sa plateforme Prime Video.

En tout cas, pour les fans de l’univers imaginé par Tolkien, les bonnes nouvelles s’enchaînent du côté d’Amazon. Il y a encore quelques jours, nous apprenions que pour les deux premiers épisodes de sa série, Amazon a recruté le réalisateur du film Jurassic World: Fallen Kingdom, J.A. Bayona.