Pour la série « Seigneur des anneaux », Amazon recrute le réalisateur de « Jurassic World: Fallen Kingdom »

Et si le prochain Game of Thrones était signé Amazon ? Si vous êtes fan des œuvres de J.R.R. Tolkien, vous en êtes certainement déjà convaincu. En effet, le géant du e-commerce prépare actuellement une série Le Seigneur des anneaux pour son offre de VOD.

Pour le moment, peu de détails sont connus concernant cette série, et Amazon veille à ce qu’il y ait le moins de fuites possible, en renforçant les mesures de sécurité.

Néanmoins, quelques informations officielles sont déjà disponibles. Par exemple, on sait déjà que la série se déroulera dans le Second Age, ou au moins 3 000 ans avant l’histoire de la saga cinématographique.

Le réalisateur de Jurassic World: Fallen Kingdom sera de la partie

Aujourd’hui, on sait également qui sera le réalisateur des deux premiers épisodes. En effet, comme le rapporte le site web Cnet, Amazon vient d’annoncer que le réalisateur pour ces épisodes de sa série sera J.A. Bayona, qui était aux commandes pour le film Jurassic World: Fallen Kingdom.

Welcome to our #LOTRonPrime fellowship! https://t.co/XyepgGwA2u — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 3, 2019

« J.R.R. Tolkien a créé l’une des histoires les plus extraordinaires et les plus inspirantes de tous les temps. En tant que fan de longue date, c’est un honneur et une joie de rejoindre cette équipe incroyable« , a déclaré Bayona dans un tweet. « J’ai hâte de faire venir des spectateurs du monde entier sur la Terre du Milieu et de leur faire découvrir les merveilles du Second Age, avec une histoire inédite« .

Pour le moment, on ne sait pas quand cette série sortira. Mais Amazon fait déjà du teasing pour celle-ci. Par exemple, il y a quelques mois, sur le compte Twitter de la série, la société a publié une carte de la Terre du Milieu.