Sélection : les 5 meilleurs bons plans du weekend 🔥

Comme tous les week-ends, découvrez notre sélection des meilleurs bons plans. Cette semaine on retrouve de très grosses promotions sur des smartphones, des drones et de la mobilité douce.

#5 Le DJI Spark

Le mini drone de DJI est le chouchou d’Eric cette année. Dans un format très compact, DJI a réussi à intégrer tous les modes de vol intelligents de que l’on connaît sur le Mavic Pro, et la qualité d’image en 1080p est au rendez-vous. C’est le pack combo qui est en réduction à 496,00 € avec le code OctAllezSrtf, il contient des sacs de transport, des chargeurs et des batteries supplémentaires.

#4 Le OnePlus 5T

Le nouveau flagship de OnePlus reprend tous les atouts du OnePlus 5 en y ajoutant un écran au format 18:9. Pour un téléphone de la même taille, vous accédez ainsi à un écran bien plus imposant pour son petit frère. Le modèle 64 Go est disponible à 433,00 € avec le code oneplus5y et le 128 Go à 501,00 € avec le code oneplusgp.

#3 La trottinette Xiaomi M365

Cette trottinette de Xiaomi nous a conquis comme vous pouvez le voir sur notre test. À 289,00 € avec le code OctAllezhu7 c’est une excellente affaire si vous habitez en ville. L’autonomie est de plus de 20km, ce qui vous permet largement de faire de multiples trajets en ville. Prévoyez quand même un délai pour sa réception.

#2 Le DJI Mavic Pro

C’est assurément le meilleur rapport qualité sur le marché des drones grand public. Avec une autonomie de 27 minutes, une vidéo 4K et un format compact, le DJI Mavic Pro est le compagnon idéal pour faire vos images de vacances. Il est proposé en promotion ce week-end à 731,00 € avec le code OctAllezmavicsimp.

#1 Le OnePlus 5

C’est l’une des stars de cette année. Le OnePlus 5 rivalise avec les modèles haut de gamme avec un prix inférieur. Il est en promotion à 391,00 € avec le code OctAllez110plus en 64 Go, et à 437,00 € avec le code OctAllezplus55 en 128 Go. Si vous n’avez pas plus de 1100€ à mettre dans un iPhone X, ou que l’écran du 5T ne vous intéresse pas, il peut être un choix idéal.

Comme pour tous les bons plans Gearbest nous vous conseillons de choisir la livraison French Line qui passe par Colissimo et évite les frais à la douane.