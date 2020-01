Selon la NASA, 2019 a été la seconde année la plus chaude de tous les temps

Selon un communiqué publié par la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’année 2019 a été la deuxième plus chaude depuis le début des relevés de températures en 1880. À l’heure actuelle, la seule année plus chaude enregistrée est 2016, ce qui signifie que la dernière moitié de la décennie a officiellement été la plus chaude depuis 140 ans.

Si l’on remonte le temps pour revenir en 1880, la NASA explique que les relevés de température étaient moins élevés de 2°F. Ces chiffres sont difficiles à mettre en perspective, alors pour vous aider, voici un exemple donné par la NASA : la dernière période glaciaire a été déclenchée par des températures qui n’étaient que 10°F plus froides que d’habitude. Comme on le dit depuis des années, les chercheurs affirment que les activités humaines produisant des gaz à effet de serre sont en grande partie à l’origine de l’accélération du réchauffement de la planète.

Selon les scientifiques à l’origine de ce rapport, il paraît peu probable que nous perdions l’augmentation de 2 degrés qui a eu lieu en 2015. En effet, cette tendance s’est maintenue tout au long des 5 dernières années, cela veut dire qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème avec les données, mais surtout d’une réalité à laquelle l’humanité doit faire face avant que la situation n’empire.

«Nous avons traversé un territoire de réchauffement de plus de 2 degrés Fahrenheit en 2015 et il est peu probable que nous y retournions. Cela montre que ce qui se passe est persistant, pas un hasard dû à un phénomène météorologique: nous savons que les tendances à long terme sont entraînées par l’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère » a expliqué Gavin Schmidt, le directeur de Goddard Institute for Space Studies.

Concernant cette annonce, la NASA confirme que le changement de la température moyenne mondiale en 2019 est fiable à 95 % avec une précision de 0,1 degré Fahrenheit.