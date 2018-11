Selon Tom Hiddleston, vous ne serez pas déçus par la série sur Loki

Un rôle confirmé pour Tom Hiddleston

C’est sans doute une des très bonnes nouvelles des derniers jours dans l’univers Marvel. C’est Tom Hiddleston lui-même qui va reprendre son rôle désormais iconique de Loki dans la série spin-off qui va voir le jour sur la plateforme de streaming Disney.

Une information qui n’avait après tout rien d’une évidence. Il y a encore peu de temps, pour un acteur de cinéma, aller dans l’univers des séries avait un petit air de régression.

Mais, si besoin était, l’acteur en a remis une petite couche avec un teasing. Celui qui incarne depuis désormais 7 ans le dieu Loki à l’écran annonce que rien n’est fini.

« Loki. Plus d’histoires à raconter. Plus de ruses à prévoir. Plus à venir. »

Ce message a été apprécié à sa juste valeur par les fans de Marvel qui ont été très nombreux à réagir.

Beaucoup d’interrogations encore chez Marvel

Reste que cette série et les autres cachent pour l’instant plus de secrets qu’autre chose. Impossible par exemple d’obtenir une date de sortie. Si on sait que la plateforme de streaming de Disney verra le jour en fin d’année 2019, on peut supposer que les premières séries arriveront dans la foulée. Mais aucun échéancier n’existe encore.

Si on sait qu’une série Star Wars (The Mandalorian) est en développement, c’est Marvel qui semble tenir la corde avec notamment des séries sur Scarlet Witch ou encore un retour potentiel de Iron Fist et Luke Cage, arrêtés sur Netflix. Nick Fury, Hawkeye, Bucky Barnes et Sam Wilson sont aussi évoqués à mots couverts…

En attendant d’en savoir plus, on pourra le retrouver une dernière fois (?) sur grand écran avec Avengers 4. Un film dans lequel selon certaines projections, le personnage de Loki pourrait jouer un rôle crucial. L’ultime opportunité du Dieu de la Discorde pour se rattraper ?