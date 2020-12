Selon une étude interne, le joueur PlayStation est un joueur… solo

Cela fait quelques années maintenant que le multijoueur a pris une dimension plus qu’importante sur le marché du jeu vidéo. Si quelques titres font encore la part belle au multijoueur en local (comme le récent Sackboy: A Big Adventure sur PS5), la majorité des jeux ont opté pour la formule « online ».

Le joueur PlayStation est un joueur solo (selon Sony)

Ainsi, même les jeux les plus « solos » ont un jour ou l’autre mis le pied dans le multi. Ce fut le cas de God of War sur PS3, mais aussi d’Uncharted, ou encore de The Last of Us premier du nom. A tel point que pour certains, le jeu en solo semble définitivement être un genre sur le déclin…

Pourtant, selon une récente étude menée en interne chez Sony, destinée à expliquer le fonctionnement des Activités sur PS5, les joueurs PlayStation affectionnent encore très largement le jeu en solo. Selon cette étude, les joueurs PlayStation préfèrent en réalité passer du temps à jouer hors ligne, plutôt qu’en mode online.

Du côté de chez PlayStation Studios, on a d’ailleurs remis le solo au coeur des récentes productions maison. C’est le cas de Ghost of Tsushima, de Days Gone, de God of War PS4, de The Last of Us Part 2, de Horizon Zero Dawn ou encore du récent Demon’s Souls. Selon Sony, le principal souci que rencontre le joueur PlayStation, c’est en réalité le (manque de) temps.

En effet, puisqu’il n’est pas possible, pour la majorité des joueurs, de s’accorder plusieurs heures de jeu au quotidien, Sony a mis au point les Activités, qui permettent de rapidement se sortir d’un mauvais pas dans un jeu vidéo. Ces dernières permettent de bénéficier de certains raccourcis (se téléporter dans une zone par exemple), mais aussi d’expliquer parfois certains challenges.

Chez Sony, on explique : « Dans un monde idéal, tous les joueurs auraient le temps de passer des heures à jouer chaque jour. En réalité, la plupart des gens ont un travail. Ou des enfants. Ou l’école. Ou tout à la fois. Le temps libre intervient souvent entre d’autres obligations. Une heure avant d’aller au lit. 30 minutes entre deux boulots. » Autant dire que le joueur moderne doit bien souvent savoir « optimiser » au maximum son temps de jeu, ce qui en pousserait beaucoup, selon Sony, à privilégier le jeu solo.