Découvrez notre test de Sackboy A Big Adventure sur PS5, le petit jeu familial idéal ?

Arrivé en 2008 sur PlayStation 3, Sackboy est le petit personnage mignon et attachant de la licence LittleBigPlanet. Après deux excellents opus développés par Media Mollecule, la licence est passée dans les mains de Sumo Digital pour le troisième épisode. Moins apprécié par les fans, il en reste un opus agréable qui rend hommage aux jeux de plateformes. Hélas, tout le monde n’a pas le génie créatif de Média Mollecule.

Pour le lancement de la PS5, Sackboy est de retour. Toujours dans les mains de Sumo Digital, nous avons le droit cette fois à un spin-of et non à une suite. Avec Sackboy : A Big Adventure, vous allez parcourir de nombreux mondes pour sauver vos amis d’une terrible menace. L’aventure sera-t-elle belle et grande ? On voit cela tout de suite !

Sackboy est de retour !

Avis aux amateurs de jeux de plateforme, Sackboy est de retour pour vous faire voyager dans une grande aventure sur PS5. Après avoir connu le succès sur PS3, PSP, PSVITA et PS4, c’est en toute logique que nous pouvons voir notre héros débarquer sur PlayStation 5.

Cette fois, nous retrouvons notre mascotte dans un petit village peuplé de sakripants (les personnages de LittleBigPlanet). Ce village se trouve à Patchwork Monde (autrement connu sous le nom de l’imagisphère pour les fans de la série). Tout ce beau petit monde va être perturbé par Vex, l’antagoniste de ce Sackboy A Big Adventure qui se nourrit des cauchemars des gens (une sorte de Freddy Kruegger mignon) pour installer le chaos partout à Patchwork Monde. L’ensemble des habitants du village sont enlevés par Vex et c’est notre petit Sackboy qui va devoir sauver tout ce beau petit monde.

C’est parti pour une grande aventure à travers six mondes où vous allez devoir (seul ou à plusieurs) récupérer des bulles de rêves pour contrer les cauchemars de Vex. Au cours de cette aventure, quelques alliés vous aideront et vous allez devoir faire face à quelques boss.

Une histoire très basique avec un scénario assez anecdotique et très enfantin. Hélas, même si l’univers de LittleBigPlanet est bien respecté, nous regrettons de voir que Sumo Digital n’a pas réussi à reproduire la petite patte de Média Mollecule avec un jeu qui nous laisse un peu sur notre faim sur le côté narratif.

Little Big Adventure

Même s’il ne porte pas le nom de « LittleBigPlanet », ce Sackboy A Big Adventure en est très largement inspiré. Tout comme il s’inspire aussi grandement d’un certain Super Mario Mario 64 avec des bulles de rêves à collecter au cours des niveaux qui rappellent le système d’étoiles dans les aventures du plombier moustachu.

Nous sommes dans une aventure coloré, mignonne qui nous rappellent forcément les aventures de ce petit sackboy dans les premiers opus de LittleBigPlanet. Nous parcourons les niveaux avec plusieurs mécanismes à actionner, quelques ennemis à éviter, des objets et des collectibles à récupérer pour pouvoir personnaliser notre petit héros.

L’ensemble de l’univers LittleBigPlanet est respecté. Entre les petites bulles à ramasser, les objets à collectionner, le photomaton à la fin des niveaux pour voir notre score, les petites zones cachées, ce Sackboy A Big Adventure est un spin-of très plaisant qui va rappeler pas mal de souvenirs aux fans de la première heure.

Au cours de notre aventure nous allons retrouver également pas mal de petites actions scriptées qui vont nous permettre d’utiliser des objets comme un grappin ou un jetpack. Nous allons parcourir également des niveaux musicaux qui vont rythmer l’aventure et c’est très efficace. David Bowie, Depeche Mode ou encore Britney Spears sans oublier l’excellent niveau avec la musique Uptown Funk de Mark Ronson en featuring avec Bruno Mars.

L’aventure est variée avec différents niveaux (aller d’un point A à un point B, les courses…). Les mondes et les environnements sont aussi diversifiés. Le panel d’ennemis est quant à lui un peu limité et à tendance à se répéter au fil du jeu, ce qui nous aide à surmonter assez facilement la difficulté croissante du jeu puisque nous avons le temps de découvrir les mécaniques d’attaques de ces derniers.

Petite ombre au tableau, la VF n’est pas aussi plaisante que dans les anciens opus et la voix de Sackboy (uniquement pour faire quelques petits bruits, fort heureusement ce dernier ne parle pas) n’est pas convaincante non plus et accentue cet effet (trop) enfantin qui dérange un peu.

Le second point sombre du jeu, c’est l’abandon du mode créatif. Il n’est désormais plus possible de créer vos niveaux et de les partager en ligne dans le monde entier. La collecte d’objets et la création ne passeront désormais que par la réalisation de costumes pour notre petit Sackboy. Dommage.

La DualSense – LittleBig Utilisation ?

C’est bien entendu quelque chose de très attendu désormais dans les jeux PS5. L’utilisation de la fameuse DualSense. Si cette dernière nous a séduits dans Astro’s Playroom, elle nous a un peu refroidis sur Spider-Man Miles Morales. Hélas, elle ne va pas nous transcender dans Sackboy A Big Adventure.

Alors oui, nous ressentons assez subtilement la technologie haptique dans Sackboy, mais il n’y a rien de bien incroyable malheureusement. Il en est de même pour les gâchettes qui ne sont pratiquement pas exploitées non plus (à part pour le bloquage de ces dernières avec le grappin). C’est encore une fois dommage, mais nous allons mettre cela sur le fait que le jeu est encore cross-gen et que c’est pour ne pas (trop) désavantager les joueurs PS4.

De ce fait, avec de nouvelles technologies si peu mises en avant, cela ne pose aucun souci de connecter votre DualShock 4 à votre PS5 pour vivre l’aventure à plusieurs entre amis ou en famille. Car, c’est bien la force de ce petit Sackboy A Big Adventure, le jeu est idéal pour jouer à plusieurs et passer de bons moments ensemble sur la même console. Vous allez pouvoir jouer jusqu’à quatre sur la même PS5 avec des DualSense ou des DualShock 4. Pratique.

C’est beau. C’est fluide. Et c’est rapide !

Le titre sur PlayStation 5 bénéficie clairement de gros atouts. Entre la résolution 4K, les 60FPS et les temps de chargements quasiment inexistants grâce à la rapidité du SSD, l’expérience est très appréciable. Certaines textures sont vraiment belles et réaliste (les texture de Sackboy par exemple sont assez folles).

Que ce soit le carton, le plastique ou le tissu, tout est très beau, très propre. Nous avons une nouvelle fois l’impression de nous retrouver dans un somptueux film d’animation et c’est vraiment un plaisir.

Le titre à le droit à une pluie de couleur qui donnent le sourire. La direction artistique est vraiment agréable et dès les premières minutes nous sommes envoutés dans ce monde mignon et la magie opère toute seule.

Mon avis sur Sackboy A Big Adventure sur PS5

Très beau, fluide, mignon et accessible à tous, Sackboy A Big Adventure est un jeu bien sympathique qui pourra plaire à toute la famille. Dotée d’une bonne durée de vie (environ 10h) avec pas mal de rejouabilité (pour terminer les niveaux à 100% et collecter tous les objets), il constitue une expérience honnête permettant de jouer seul ou jusqu’à quatre sur la même PS5.

Nous regretterons cependant un prix un peu excessif (69,99€) ainsi que l’absence des nouvelles sensations de la DualSense. Outre ces deux mauvais points, ce spin-of de LittleBigPlanet est le bienvenu au lancement de la PlayStation 5 et il parviendra à séduire de nombreux joueurs petits et grands.

