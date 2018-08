Sennheiser lance le Memory Mic, un micro pour enregistrer avec votre smartphone

Marre de toujours voir des vidéos filmées par vos amis où on n’entend absolument rien à cause de la piètre qualité du micro de leur téléphone ? Cela pourrait bien changer grâce au tout nouveau Memory Mic de l’allemand Sennheiser.

La marque basse saxonne connue pour ses casques audio de très haute qualité –dont certains coûtent même jusqu’à 50 000 euros– profite des vacances, un moment justement propice aux loisirs et où les réalisateurs en herbe sont le plus actifs, pour dévoiler son dernier microphone connecté, dont le prix annoncé est de 200 $. Sa principale qualité ? Pouvoir enregistrer des sons même de loin, une prouesse que la plupart des smartphones d’aujourd’hui sont justement incapables de réaliser. L’appareil utilise le Bluetooth pour se synchroniser avec l’outil qui s’occupe de la prise de vue et fait la taille d’une souris d’ordinateur ; autant vous dire qu’il sera aisé de le transporter avec vous, même en voyage.

La promesse de son concepteur est tout simplement de « s’occuper du son en vous laissant la main sur l’image », comme il le précise dans sa vidéo de présentation. L’application compagnon est disponible sur l’App Store, pour les utilisateurs d’iPhone, mais ceux qui souhaitent vraiment enregistrer des vidéos avec des caméras de qualité pourront aussi en profiter sur Android puisqu’on pourra la télécharger depuis le Google Play Store. Pour ce qui est de son autonomie, le gadget peut enregistrer (et stocker) jusqu’à quatre heures d’enregistrement audio, une marge intéressante pour les activités sportives ou les concerts par exemple.

Vous pouvez d’ores et déjà vous offrir le Sennheiser Memory Mic depuis le site officiel de l’entreprise. De plus, si votre téléphone tombe en panne de batterie ou qu’il se retrouve par mégarde trop éloigné du Memory Mic, pas de problème : celui-ci continue en effet à enregistrer, même en étant déconnecté de votre mobile. Plutôt pratique, pour éviter de devoir toujours transporter les deux objets avec soi, ce qui peut être encombrant en vélo par exemple. Dernière fonctionnalité intéressante ? D’un simple clic dans l’application officielle, vous pourrez synchroniser l’audio et la vidéo pour obtenir des films de meilleure qualité.

Alors, convaincu ? Que pensez-vous de ce nouveau produit ?

