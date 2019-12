Seriez-vous prêt à dépenser 40€ pour rester concentré ?

Comment êtes-vous arrivé sur cet article ? En scrollant indéfiniment votre fil d’actualité alors que vous devriez terminer une tache pénible, ou en recherchant des informations sur la concentration ? Dans les deux cas, la startup Focused est faite pour vous. Nodira Khoussainova et Lee Granas, les deux fondatrices de cette entreprise étonnante sont parties d’une idée très simple.

La concentration au travail peut parfois être compliquée à obtenir. Je suis persuadé que certaines personnes pourraient payer pour conserver leur attention sur une tâche dans certains cas. C’est justement ce que propose Focused. Cette startup possède deux bâtiments, l’un à San Francisco, l’autre à Oakland. Pour profiter des services de Focused, il vous suffit de vous rendre dans l’un de ces bureaux, de payer 40 dollars, et une sorte de coach vous accompagne pour rayer de votre to-do list une tâche que vous repoussez depuis trop longtemps. Nombreux sont les employés multitâches qui évoluent dans des environnements bruyants et animés en 2019, le problème de concentration ne font donc qu’accroître.

Focused vous demande simplement de vous rendre dans leurs locaux équipés de votre ordinateur ou d’un papier qui vous ennuie et l’équipe vous prend en charge. Il existe des tonnes de moyens qui peuvent sois disant vous aider à vous concentrer que ce soit les applications de productivité, les livres, et autres gourous. Pourtant, Focused ne traite pas votre procrastination comme un véritable défaut, les deux fondatrices croient tout simplement que les gens ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent seuls. On aurait donc besoin d’un véritable humain pour nous soutenir dans une tache ingrate, même payant.

Louise Matsakis, journaliste chez Wired, a elle-même testé cette startup, et elle en tire cette conclusion : « Focused m’a aidé à être plus productif, ou du moins cela m’a pris moins de temps que prévu pour terminer les tâches, en partie parce que j’ai passé moins de temps à naviguer sur Twitter que d’habitude. » Elle ajoute : « Mais j’ai quand même trouvé d’autres distractions, comme regarder mon vernis à ongles ébréché, ou les bulles qui montent dans la bouteille de seltzer que j’ai apportée. » Ces distractions qui ont immédiatement été calmées par la coach payée pour l’occasion.