SFR : les précommandes des Samsung Galaxy S20 sont ouvertes (offre spéciale)

SFR est un opérateur télécom reconnu pour proposer de belles offres à chaque lancement de nouveaux smartphones majeurs. C’est une nouvelle fois le cas pour la nouvelle gamme Samsung avec les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Depuis le lancement officiel des précommandes le 11 février, plusieurs options s’ouvrent à vous pour acheter ces nouveaux smartphones.

Précommander les Samsung Galaxy S20 nus

Premier avantage à précommander chez SFR, vous pouvez les recevoir en amont de la date de sortie officielle. En effet, en commandant un Galaxy S20 avant le 8 mars, vous êtes assurés d’être dans les premières livraisons qui commenceront le 10 mars. Pour rappel, la date de sortie officielle si vous commandez chez un e-commerçant est fixée au 13 mars. Chez SFR, vous pouvez commander l’un des trois nouveaux Galaxy S20 nus, sans avoir à souscrire de forfait.

Mais il y a un deuxième avantage à précommander avant le 8 mars, les Galaxy S20+ ou Galaxy S20 Ultra chez SFR. Pendant cette période, une paire de Samsung Galaxy Buds d’une valeur de 169€ est offerte pour l’achat de l’un des deux modèles haut de gamme. Pour en profiter, pensez bien à télécharger le coupon dans la section « offre spéciale » de la page ci-dessous :

Le Samsung Galaxy S20 à partir de 299€ seulement

Si vous souhaitez bénéficier d’un tarif de base encore plus faible, SFR vous propose une autre solution qui pourrait vous intéresser. En l’occurrence, vous pouvez obtenir une remise plus importante pour toute précommande sur la nouvelle gamme de Samsung Galaxy S20 si vous partez sur un forfait mobile avec engagement de 24 mois, et avec un échelonnement des paiements.

Procédure pour commander un Galaxy S20 à ce prix :

Précommander son Samsung Galaxy S20 à 349€, vous serez remboursés de 50€ sur votre première facture Souscrire au forfait illimité 60 Go (engagement 24 mois) Payer 8€ par mois pendant 24 mois

Si vous choisissez cette offre, vous bénéficierez de l’un des forfaits mobiles les plus complets de l’opérateur sur une durée de 24 mois. Pour parler caractéristiques, cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités et 60 Go de données internet (France et Union européenne). Elle est facturée 30€ par mois pendant un an. Après les douze premiers mois, il faudra compter 45€ par mois ensuite.

Dans cet exemple, nous avons choisi le Samsung Galaxy S20, mais l’opération fonctionne de la même manière avec le Samsung Galaxy S20+, le S20 Ultra, et leurs déclinaisons 5G. Pour le Galaxy S20+, vous pouvez l’obtenir pour un prix initial de 399€ seulement, et le S20 Ultra à partir de 699€. Si vous partez sur du sans engagement, le S20+ est vendu 1009€, et le S20 Ultra 1359€.

Pourquoi la nouvelle gamme de Galaxy S20 est une réussite ?

Samsung vient d’officialiser sa nouvelle gamme de Galaxy S20 lors de l’Unpacked 2020 à San Francisco. Alors que les S10 étaient une belle évolution des S9, les S20 semblent être les smartphones de l’aboutissement pour Samsung. Les 3 modèles visent chacun une clientèle très différente, et le format compact du S20 en fait une très belle alternative à l’iPhone 11 Pro. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est quant à lui le smartphone le plus haut de gamme du marché sur Android.

Samsung a travaillé sur l’autonomie et la batterie est plus robuste que les versions précédentes. Leurs écrans de 120 Hz n’ont rien à envier aux iPad Pro, et mettent les iPhone loin derrière. Enfin, le triple capteur photo à l’arrière s’est largement amélioré par rapport aux S10, qui étaient déjà parmi les meilleurs du marché. Dernier point clé si vous aimez la vitesse, chaque S20 a une version 5G, vendue 100€ plus cher. Dès que les réseaux seront disponibles en France, vous pourrez en exploiter le plein potentiel.

Précommander chez SFR