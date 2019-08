SFR : précommandes du Samsung Galaxy Note 10 ouvertes (410€ offerts)

Alors qu’on les attendait depuis de longs mois, ils sont désormais arrivés : les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ ont été officiellement dévoilés mercredi soir lors d’une conférence organisée par le géant de l’électronique coréen à New York. Depuis, les nouveaux téléphones sont en précommande chez SFR, qui propose une solution pour faire baisser le prix de ces Galaxy Note 10 et Note 10+ grâce à un bonus de reprise gonflé.

Si vous décidez de précommander de manière traditionnelle le Galaxy Note 10 « nu », cela vous coûtera 959€ pour la version classique, et 1109€ pour la version Galaxy Note 10+. Si vous décidez de le précommander chez SFR, un bonus de reprise gonflé vous permet d’avoir le Galaxy Note 10 pour 549€ seulement, et le Galaxy Note 10+ pour 699€. Sur chacun des deux modèles, l’opérateur télécom propose jusqu’à 410€ de bonus à la reprise.

Galaxy Note 10 : les nouveaux flagship de Samsung

Samsung n’a pas volé sa place de leader mondial sur le marché des smartphones. Avec ces nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+, le coréen renforce encore un peu plus sa position sur le créneau haut de gamme des téléphones tournant avec le système d’exploitation Android. Les deux téléphones se distinguent à plusieurs niveaux de ses homologues de la gamme S10.

Parmi les points clés qu’il faut retenir pour ces nouveaux téléphones, le Samsung Galaxy S10 est équipé d’un superbe écran Infinity AMOLED de 6,3 pouces, d’un triple capteur photo à l’arrière, d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, d’une batterie de 3 500 mAh ainsi que de 8 Go de RAM. Du côté du Note 10+, on retrouve un écran de 6,8 pouces, un quadruple capteur photo, le lecteur sous l’écran, une batterie de 4 300 mAh ainsi que 12 Go de RAM. Au niveau du stockage, les modèles par défaut arrivent avec 256 Go, en sachant qu’il est possible de rajouter 1 To via une carte MicroSD.

Précommander son smartphone chez SFR

Fidèle à la tradition, le géant coréen entame une période de précommandes avant de mettre ses deux nouveaux smartphones officiellement sur le marché. Entre aujourd’hui et le 23 août, les Galaxy Note 10 et Note 10+ peuvent être commandés chez un opérateur comme SFR, qui assure ensuite une livraison au plus rapide à ses clients. Le bonus de reprise gonflé est disponible sur les deux modèles de smartphones, et pour les deux coloris (noir cosmos, argent stellaire).

Procédure pour obtenir le Samsung Galaxy Note 10 à 549€ :

Vous pouvez découvrir l’offre en cours ici :

Débloquer le bonus à la reprise maximum

Pour bénéficier du tarif le plus attractif lors de la précommande sur ces téléphones Galaxy Note 10 et Note 10+, il faudra solliciter l’offre de remboursement de 100€ offerte par Samsung dans le cas où vous renvoyez votre ancien téléphone. Ce bonus de reprise exceptionnel vient s’ajouter au prix de reprise par défaut proposé par l’opérateur SFR.

Dans le cas d’un Samsung Galaxy Note 9 par exemple, vous pouvez obtenir 310€ de bonus de reprise ainsi que 100€ de bonus supplémentaire grâce à Samsung (soit 410€ en tout) sur la précommande du Galaxy Note 10 de Samsung. C’est la même chose pour le Galaxy Note 10+.

Pour obtenir ce remboursement, il faudra se connecter sur www.samsung.com/fr/promotions pour ensuite faire une demande. Afin d’évaluer le montant de reprise par défaut, il faudra répondre au formulaire mis à disposition sur le site SFR.

Pour précommander le Galaxy Note 10 chez SFR, c’est par ici :

