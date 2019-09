SFR : les précommandes pour l’iPhone 11 sont ouvertes !

L’opérateur télécom SFR se montre toujours très réactif au moment de la sortie de nouveaux smartphones. C’est encore le cas pour le lancement très attendu de la gamme d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Depuis l’ouverture officielle des précommandes, il propose à ses clients plusieurs options pour mettre la main sur ces téléphones haut de gamme.

Précommander les iPhone 11 nus

Alors qu’ils ont été officialisés un peu plus tôt cette semaine, les nouveaux iPhone bénéficient tout d’abord d’une première semaine de précommande pendant laquelle il est possible de sécuriser son achat, avec livraison le 20 septembre – date officielle de sa sortie. Chez SFR, vous avez l’occasion de précommander l’un des trois iPhone nu, sans même un forfait mobile, ce qui vous laisse ensuite libre de partir chez n’importe quel opérateur.

Le grand avantage de précommander un iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max chez SFR est qu’il y a déjà une petite remise pour le lancement. En effet, l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage est disponible pour 789€, alors qu’il est affiché sur le site officiel Apple (et chez les marchands traditionnels) à 809€. De même, l’iPhone 11 Pro de 64 Go est disponible à 1 129€ contre 1 159€ pour le prix officiel, soit 30€ de remise. Enfin, l’iPhone 11 Pro Max est à 1 229€, contre 1 259€ sur le site Apple.

Un iPhone 11 à partir de 279€ seulement

Si vous souhaitez bénéficier d’un tarif initial encore plus faible, SFR vous propose une autre solution qui pourrait vous intéresser. En l’occurrence, vous pouvez obtenir une remise plus importante pour toute précommande sur la nouvelle gamme d’iPhone 11 si vous partez sur un forfait mobile avec engagement sur 24 mois, et avec un échelonnement des paiements.

Procédure pour obtenir un iPhone 11 à ce prix :

Si vous souscrivez à cette offre, vous bénéficierez de l’un des forfaits mobiles les plus complets de l’opérateur sur une durée de 24 mois. Dans le détail, cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet (France et Union Européenne) pour 20€ par mois pendant un an. Au delà de cette période, il faudra compter 35€ par mois ensuite.

Ci-dessus, nous avons pris l’exemple de l’iPhone 11, mais il est également possible de suivre une procédure similaire pour les modèles plus premium que sont les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Vous pouvez ainsi obtenir l’iPhone 11 Pro à un prix initial de 599€ seulement, ou l’iPhone 11 Pro Max à un prix de 699€. Comme nous l’avons dit plus haut, si vous optez pour l’un de ces deux smartphones sans engagement, il faudra débourser respectivement 1 159€ ou 1 259€.

Pourquoi acheter un nouvel iPhone ?

Apple a officialisé ce mardi sa nouvelle génération d’iPhone. Avec cette mise à jour, le géant de l’électronique américain a travaillé sur plusieurs points critiques : la photo, la puissance mais également l’autonomie – et le prix. L’iPhone 11 connait une belle amélioration par rapport à l’iPhone XR grâce à un capteur photo supplémentaire sur l’arrière du téléphone (ultra grand angle), une puce plus puissante (A13 Bionic) ainsi qu’une autonomie rallongée d’une heure.

Pour ce qui est de l’iPhone 11 Pro, il s’accompagne désormais d’un triple capteur photo (dont un ultra grand angle), la puce A13 Bionic ainsi qu’une autonomie améliorée de 4 heures par rapport à l’iPhone XS. SFR commercialise également le plus grand format des iPhone, à savoir l’iPhone 11 Pro Max, qui se distingue par la taille de son écran OLED (6,5 pouces, contre 5,8 pouces pour l’iPhone 11 Pro) et son autonomie. Il est vendu pour 100€ de plus que l’iPhone 11.

