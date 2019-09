Shang-Chi, le danger des stérérotypes chez Marvel

Marvel s’est décidé à jouer la carte de la diversité. Il y a déjà eu Black Panther, comme véritable symbole du succès. L’entreprise va aussi donner enfin son premier film à Black Widow. On devrait aussi avoir le droit à notre premier super-héros ouvertement gay dans les Eternals. Dans la phase 4, Marvel ouvre aussi la porte à son premier super-héros asiatique : Shang-Chi. Mais ce nouveau rôle ne vient pas sans ses propres défis.

Shang-Chi, l’audience plutôt que l’histoire ?

La date est déjà marquée sur les calendriers. Le 12 février 2021. C’est le jour où Shang-Chi arrivera dans les salles de cinéma. Le premier super-héros asiatique de tout l’univers Marvel.

Sur le papier, on a bien sûr envie de lui laisser sa chance. Après tout, on a envie d’un peu de renouveau chez Marvel. Mais l’option kung-fu vient bien sûr avec ses risques. Si on a tous aimé les films d’arts martiaux dans les années 70, difficile de les voir encore tendance à l’heure actuelle. A plus forte raison alors que l’on sait que ce film est littéralement pensé pour le marché asiatique. Avec le risque, alors que le MCU prend la direction des étoiles, de voir un film totalement décollé du reste de l’univers de Marvel.

On a déjà eu droit à un personnage asiatique dans le MCU, le faux Mandarin d’Iron-Man, particulièrement caricatural. L’objectif de Marvel est donc de ne pas refaire la même erreur.

Je pense que Tony Leung amène l’humanité nécessaire à ce personnage, celle dont nous avons besoin. Parce que nous refusons de contribuer encore plus aux stéréotypes asiatiques que nous connaissons dans le cinéma et la pop-culture. Nous espérons pouvoir montrer différents versants des asio-américains et des sino-américains

précise Destin Cretton, le réalisateur. On sera vite fixés sur le sujet.