Marvel : Shang-Chi aura des airs de Matrix

Parmi les films que l’on attend dans la phase 4 de Marvel, il y a notamment Shang-Chi qui mettra en scène le premier super-héros asiatique chez Marvel. Si on oublie le Mandarin, ce sera même le premier personnage majeur, vilains compris. On est donc curieux par rapport à ce à quoi il faut s’attendre. Le réalisateur du film a donné quelques détails sur le sujet.

Shang-Chi, inspiration Matrix

C’est donc Daniel Cretton, celui qui est aux manettes de Shang-Chi et la la légende des dix anneaux, qui s’est confié sur le sujet. Il a expliqué qu’il irait voir du côté du film Matrix, sorti en 1999 pour aller chercher son influence artistique. Et preuve de son investissement sur ce dossier, il compte dans son équipe Bill Pope, qui était le directeur de la photographie des trois films Matrix des Wachowski.

Il a un très beau style, à la fois naturaliste et enraciné, mais aussi rehaussé de la meilleure façon. Et quiconque filmer / photographier Matrix va probablement très bien avec celui-ci.

Il avait déjà dit par le passé qu’il considérait que le ton de la franchise Matrix correspondait à ce qu’il voulait pour le premier film asiatico-américain.

A noter qu’au palmarès de Pope on trouve aussi Spider-Man 2 et Spider-Man 3 (en 2004 et 2007). Il travaille aussi sr le film Charlie’s Angels, qui va bientôt débarquer dans les cinémas.

On espère désormais qu’ils réussiront à éviter les stéréotypes. C’est un vrai danger, notamment si on se réfère au véritable écueil qui guette Marvel sur ce projet : choisir l’audience plutôt que l’histoire, la perspective d’un public très large, à même de s’inscrire dans la droite lignée de Black Panther. On espère maintenant ne pas être déçus. Rendez-vous le 12 février 2021 pour en savoir plus, même si les premières bandes-annonces devraient aussi nous éclairer sur le sujet.