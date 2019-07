Shenmue 3 : les joueurs PC mécontents vont finalement être remboursés

Shenmue 3 : les remboursements (de la version PC) en question

Il sera disponible le 19 novembre prochain sur PS4 et PC, le très attendu (et redouté) Shenmue 3 a été présenté en version jouable à l’occasion du dernier E3. Presse-Citron a ainsi eu l’occasion de passer quelques minutes en compagnie du Ryo nouvelle génération… et force est d’admettre que cela a suscité chez nous pas mal de craintes au sujet de la qualité finale du jeu.

Précommander Shenmue 3 au meilleur prix

Si Shenmue 3 sera disponible sur PS4, il sera donc également lancé sur PC, mais exclusivement via l’Epic Games Store. Une information dévoilée récemment par son éditeur Deep Silver, qui a forcément suscité une certaine rogne chez les joueurs qui pensaient pouvoir récupérer le jeu sur Steam. Rapidement, de nombreux joueurs mécontents ont demandé un remboursement, et Ys Net vient d’annoncer que toutes les demandes seront bel et bien honorées.

Pas question toutefois de prendre de l’argent directement au studio, et c’est finalement Epic Games qui se chargera de rembourser les joueurs. « Epic finance le coût de toutes les demandes de remboursement Kickstarter qui résultent du déplacement de Shenmue III vers l’Epic Games Store, de sorte à ce que les remboursements ne réduisent pas le financement du développement » explique ainsi Tim Sweeney, PDG d’Epic Games.

A noter toutefois que les joueurs les plus patients pourront bel et bien recevoir une clé Steam pour Shenmue 3… à condition toutefois de d’attendre jusqu’à novembre 2020. On espère quand même que d’ici la sortie du jeu, les développeurs auront pris le soin de peaufiner leur titre, encore très bancal à l’heure actuelle…

Rappelons que la légende Shenmue est née sur Dreamcast en 1999, sous la tutelle de Yu Suzuki, une légende du jeu vidéo, qui a pris part évidemment au développement de ce troisième opus à venir. Verdict définitif dans quelques mois donc…