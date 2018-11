Shenmue III pulvérise tout sur Kickstarter

Maintenant que le financement participatif de Shenmue III est enfin clôturé, on peut faire un bilan. Quel bilan ! Shenmue III devient le titre le plus financé par sa communauté. Le succès est en effet total.

Shenmue III : un financement participatif atteignant plus de 7 millions de dollars

Certains diront : « je ne comprend pas, la fin du financement participatif date de la fin du mois de juillet, pourquoi en parler maintenant ? » Tout simplement parce que certes, le financement participatif sur Kickstarter s’est déroulé entre juin et juillet 2015, période durant laquelle Shenmue III récoltait 6 333 295 $ auprès de 69 320 contributeurs. Un record à l’époque, s’octroyant au passage le titre de jeu ayant reçu le plus d’argent de la part de ses investisseurs sur Kickstarter.

Toutefois, l’éditeur Ys Net n’avait pas totalement terminé sa phase de collecte et la communauté des fans du jeu pouvait continuer à précommander le jeu via le programme Slacker Backer sur le site officiel, afin de faire grossir cette cagnotte déjà bien garnie… C’est désormais terminé. Le montant final de la collecte de fonds, via le financement participatif s’éleve donc à 7 179 510 $ grâce aux contributions de pas moins de 81 087 backers. Merci à tous par avance, car c’est en grande partie grâce à eux que Shenmue III pourra voir le jour.

Pour info, la sortie de Shenmue III est toujours prévue pour le 27 août 2019 sur PC et sur PS4. Il était temps diront les plus impatients, il faut dire que Shenmue III était devenu un véritable serpent de mer.