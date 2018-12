Shopping : ce perroquet utilise Alexa pour commander sa nourriture sur Amazon

Le perroquet Rocco refait parler de lui ! Il y a quelques temps ce dernier vivait au National Animal Welfare Trust au Royaume-Uni, mais il avait été expulsé pour mauvaise conduite, en raison d’injures trop nombreuses à l’encontre des visiteurs ! Cette fois, le volatile très bavard fait à nouveau la « Une », car il se serait habituer à l’utilisation des boîtiers Echo et à son intelligence artificielle Alexa… Il ferait même son shopping sur Amazon !

Un perroquet fait son shopping sur Amazon comme un grand

Cela fait forcément sourire et pourtant, le perroquet Rocco utilise fort bien Alexa et peut par exemple changer l’éclairage d’une pièce ou lancer de la musique dont son groupe préféré Kings of Leon. Le plus fort restant sa capacité à faire des achats sur Amazon. Rocco est en effet capable de se commander sa nourriture tout seul sur Amazon ! A tels point que sa propriétaire Marion Wischnewski explique qu’elle doit vérifier chaque jour sa « shopping list » afin de voir ce que Rocco souhaite commander et annuler toutes les commandes qu’il a passées.

L’animal a plutôt du goût, car il se commande par exemple des barquettes de fraises, des bonbons, des pots de crème glacée, des raisins… On comprend toutefois pourquoi Marion Wischnewski regarde sa liste de course quotidiennement, car il lui est arrivée de valider des achats dans le passé et de découvrir avec « surprise » que Rocco s’était commandé une bouilloire, des ampoules ou encore un cerf-volant par exemple. On vous met au défi ensuite d’aller expliquer que vous souhaitez rendre l’objet, car c’est votre perroquet qui a passé la commande… L’histoire ne dit pas si ce perroquet

Le petit trublion a de nombreuses autres compétences comme l’explique sa propriétaire : « il connaît le téléphone et peut imiter de nombreuses sonneries différentes. Il peut imiter le micro-ondes ou la porte du frigo qui grince. Il peut aussi faire le camion à glaces qui passe dans la rue en été, et faire le camion qui recule si fort que vous ne pouvez que croire que ça se passe vraiment dans le salon ».

Reste que ces vidéos même si elles sont amusantes, ne doivent pas nous faire oublier que les perroquets Gris du Gabon sont au bord de l’extinction, précisément en raison de leur popularité. Trop de gens dans le monde souhaitent en effet en faire un animal de compagnie amusant, ce qui alimente un trafic mondial d’animaux sauvages.