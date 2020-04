Shortcuts : une nouvelle fonctionnalité pour contrôler les apps avec Google Assistant ?

Bien que Google ait annulé sa traditionnelle conférence I/O cette année, à cause de la pandémie, la firme de Mountain View va probablement continuer à proposer de nouvelles fonctionnalités pour ses applications et services. Et parmi ces nouveautés qui pourraient arriver sur cet écosystème, il y a une nouvelle fonctionnalité baptisée « Shortcut » pour Google Assistant.

Pour le moment, Google n’a pas encore évoqué le développement de cette nouveauté. Cependant, en décompilant la version 11.3 de l’application Google sur Android, nos confrères de 9to5Google auraient découvert un nouveau menu, pas encore activé, qui pourrait être utilisé pour gérer ces les Shortcuts (ou « Raccourcis » en français).

En substance, les éléments découverts par 9to8Google suggèrent que dans les paramètres de Google Assistant, il pourrait y avoir un nouveau menu pour découvrir les « Assistant-enabled apps » ou les applications qui prennent en charge Google Assistant. Lorsqu’on ouvre ce menu, un onglet pourrait permettre à l’utilisateur de découvrir les applications que l’utilisateur peut contrôler avec Assistant. Mais le plus intéressant est que cet onglet pourrait aussi permettre de créer des Shortcuts ou des Raccourcis pour ces applications qui prennent en charge Google Assistant.

Des commandes personnalisées pour contrôler les apps ?

Si le nom Shortcut ou Raccourci vous rappelle quelque chose, c’est normal. Sur les enceintes connectées de Google, il est déjà possible de créer des commandes personnalisées qui activent des fonctionnalités proposées par les firmes de Mountain View, ou par des services tiers. Ces commandes vocales sont appelées « Routines ». Mais auparavant, Google appelait celles-ci des « Shortcuts ».

Les utilisateurs d’iPhone sont également familiers avec les Shortcuts ou les Raccourcis de Siri. Sur iOS, ces commandes vocales personnalisées permettent d’activer des fonctionnalités d’applications tierces. D’ailleurs, il n’est pas à exclure que les Sortcuts de Google Assistant fonctionnent plus ou moins comme ceux de Siri.

Mais malheureusement, les informations obtenues par 9to5Google ne donnent pas tous les détails sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. De plus, il est toujours possible que Google fasse machine arrière. Et bien entendu, comme ces infos ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont pour le moment à considérer avec une extrême prudence.

Pour rappel, Google développe actuellement Android 11, qui est déjà accessible en preview pour les développeurs. Il est possible que les Shortcuts fassent partie des nouveautés que la firme pourrait proposer avec cette nouvelle mouture de son système d’exploitation.