La Google I/O 2020, version online, est également annulée

Pas de Google I/O en 2020 ?

Il y a quelques semaines, Google annulait sa conférence I/0 (prévue pour la mi-mai), la faute évidemment à l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. A l’époque, le géant américain annoncer rechercher « d’autres moyens de faire évoluer les Google I/O, pour mieux se connecter avec la communauté de développeurs et continuer à la développer ».

Toutefois, ce 21 mars, via son site officiel, Google a annoncé l’annulation de la Google I/O sous toutes ses formes, physique comme numérique. « Par souci pour la santé de nos développeurs, nos employés et des communautés locales et en accord avec le confinement imposé dans la baie de San Francisco, nous ne ferons malheureusement pas de Google I/O cette année, quelle que soit sa forme » explique en toute transparence le géant américain.

Contrairement à Google, le géant Apple (qui a lui aussi été contraint d’annuler récemment son rendez-vous WWDC 2020) proposera bien une version online de son évènement, avec diverses vidéos. Bien sûr, malgré l’absence de Google I/O, cela ne signifie pas qu’il n’y aura aucune nouveauté du côté de chez Android en cette année 2020, mais les annonces se feront vraisemblablement de manière plus « traditionnelle« , via un billet de blog ou encore une vidéo postée sur YouTube.

Depuis le début de l’année, de très nombreux rendez-vous high-tech ont été annulés à cause de l’épidémie de COVID-19. Outre Google et Apple, qui ont respectivement annulé les conférences I/O et WWDC, Facebook a lui aussi tiré un trait sur sa conférence F8. Idem côté jeux vidéo, avec une PAX East inexistant fin février, une Game Developer Conference reporté, sans oublier la grand-messe du jeu vidéo, l’E3, prévu début juin, qui a lui aussi (et très justement d’ailleurs) été annulé plus récemment.