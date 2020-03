Si Hellboy est un mauvais film, c’est… la faute des fans !

En 2019, Neil Marshall et David Harbour ont massacré le personnage de Hellboy avec un film que l’on aurait envie de rapidement oublier, de faire comme s’il n’avait jamais existé. Si seulement, on avait pu en rester avec les deux films de Guillermo del Toro, au début du XXIe siècle. Mais le mal est fait. Reste à savoir à qui incombe la faute de ce raté catastrophique. Or, pour David Harbour, par ailleurs très bon dans d’autres rôles (notamment dans Stranger Things, , la faute en incombe au public. Une prise de position pour le moins originale.

Hellboy victime des fans de Guillermo del Toro

C’est durant un échange avec Instagram que l’acteur a ainsi émis ce que l’on pourrait qualifier de théorie plutôt farfelue. Celui qui a succédé à Ron Perlman dans le rôle d’Hellboy, pense en effet que le film était condamné d’entrée de jeu.

Je pense que nous avons échoué avant même de tourner parce que je pense que les gens ne voulaient pas que nous fassions le film. Guillermo del Toro et Ron Perlman ont fait une chose emblématique que nous pensions pouvoir réinventer. Mais sur Internet, les gens ont bondi : « nous ne voulons pas que vous touchiez à ça ». Et nous avons quand même fait le film, que je trouve fun, même si je pense qu’il a ses problèmes mais c’était une expérience amusante, sauf que les gens étaient vraiment contre ça.

Si on peut accepter que l’acteur livre ainsi son avis sur l’échec de Hellboy, les fans de Guillermo del Toro ne sont pas les seuls à avoir trouvé que quelque chose n’allait pas avec le film. On fera ainsi l’impasse sur les problèmes de production, de promotion et tout simplement le respect à l’oeuvre originale de Mike Mignola.