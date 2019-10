Si vous avez acheté ces écouteurs Bose, vous devriez vite demander un remboursement…

Bose stoppe ses Sleepbuds

Le groupe Bose, bien connu et apprécié des amateurs de (bon) son, vient d’annoncer l’arrêt de la commercialisation de l’un de ses produits : les Sleepbuds. Pour la petite histoire, il s’agit ici d’écouteurs wireless, décrits comme des « oreillettes de sommeil à protection sonore« .

Concrètement, il s’agit d’oreillettes conçues pour favoriser le sommeil, qui ne diffusent pas de musique et ne suppriment pas le bruit ambiant. Elle se chargent en revanche de diffuser des sons apaisants pré-intégrés qui masquent les bruits indésirables pour aider à trouver le sommeil et dormir à poings fermés.

Toutefois, Bose a été contraint de stopper tout récemment la vente de ses Sleepbuds, la faute à de sérieux soucis de batterie. Certains utilisateurs annonçaient en effet ne jamais parvenir à charger correctement leurs écouteurs, quand d’autres ne parvenaient tout simplement pas à les éteindre… voire les deux soucis en même temps.

Le remboursement possible jusqu’au 31 décembre 2019

Dans un email envoyé à tous les acheteurs de Sleepbuds, Bose explique avoir espéré un temps pouvoir régler le souci via une mise à jour software, mais que les bugs n’ont jamais été résolus. Pire encore, les pannes n’ont pas cessé et, récemment, leur nombre a même augmenté… Selon John Roselli, pour Bose : « Nous avons appris que même si la batterie que nous avons choisie fonctionne de façon sécuritaire, elle ne fonctionne pas de façon aussi uniforme et prévisible qu’elle le devrait pour répondre à nos normes« .

En plus de retirer le produit de la vente, Bose offre la possibilité aux acheteurs de Sleepbuds de se faire rembourser intégralement, si ces derniers renvoient le produit au constructeur avant le 31 décembre 2019. Rappelons que les Sleepbuds de Bose étaient commercialisés au tarif de 249 dollars. Reste à savoir maintenant si une nouvelle version verra le jour dans un futur plus ou moins proche, ou si Bose a décidé de faire une croix sur ce type de produit…