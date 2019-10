Si vous perdez un AirPods Pro, il faudra débourser 99 euros pour avoir un remplacement

Il y a deux jours, c’est en toute discrétion qu’Apple a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods Pro. Apple légèrement modifié le design et propose de nombreuses améliorations au niveau de la qualité du son, avec une réduction active des bruits et une expérience plus immersive.

« Les nouveaux AirPods Pro intra-auriculaire offrent un son étonnant avec Adaptive EQ, s’adaptent confortablement avec des embouts souples et disposent d’un mode innovant de réduction de bruit active », expliquait Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

En précommande depuis l’annonce officielle, les AirPods Pro sont disponibles ce mercredi 30 octobre. Le prix est bien entendu plus élevé que celui des AidPods classiques : 279 euros.

Vous n’avez pas intérêt à perdre un écouteur

Et comme avec les AirPods classiques, vous n’aurez pas intérêt à perdre l’un de vos AidPods Pro. En effet, le site dédié au SAV d’Apple indique qu’en cas de perte, le remplacement d’un AirPods Pro (de l’un des écouteurs) vous coûtera 99 euros. Le remplacement de la batterie coûtera 55 euros pour chaque AirPods Pro et le remplacement du boitier de recharge sans fil coûtera également 55 euros.

Mais à en croire la firme de Cupertino, vous ne perdrez pas vos AirPods Pro facilement. « Les embouts, qui intègrent un conduit fuselé, épousent la forme de vos oreilles pour maintenir les écouteurs bien en place. Et grâce à leur système d’évents qui égalise la pression auriculaire, ils sont si agréables à porter qu’ils se font oublier », indique Apple dans la présentation de ces nouveaux écouteurs.