Signal dévoile un nouvel outil pour flouter facilement les visages

Il y a quelques jours, Signal a annoncé le lancement d’une nouvelle option dédiée aux utilisateurs qui souhaitent protéger leur vie privée ainsi que leur identité. Sobrement intitulée Blur (pour « flou » en français), elle permet à ceux qui le souhaitent de flouter automatiquement tous les visages des personnes présentes sur une photo depuis l’application. Tout le reste de l’image reste visible, hormis les visages qui sont recouverts d’un carré clair.

L’application de messagerie ajoute que tous les traitements de l’image sont « effectués localement sur votre propre appareil » afin de protéger les données personnelles des utilisateurs. Comme le floutage est automatique, il peut y avoir quelques ratés, ce à quoi Signal répond en proposant à l’utilisateur d’ajouter un flou de façon manuelle en cas de manquement sur certaines zones.

Actuellement, la nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur Android et iOS et devrait être accessible à tous sous peu.

Signal prévoit également de fournir des masques à sa communauté afin de répondre aux « circonstances mondiales actuelles ». L’application indique qu’elle donnera bientôt plus d’informations à ce sujet.

« 2020 est une assez bonne année pour se couvrir le visage »

Dans l’article dédié à l’annonce de cette nouvelle fonctionnalité, Signal affiche son objectif dès les premières lignes. Cette fonctionnalité a pour objectif de protéger les personnes qui se rendent aux manifestations, si bien que le CEO de la société, Moxie Marlinspike indique : « Chez Signal, nous soutenons les personnes qui sont descendues dans la rue pour faire entendre leur voix ».

Signal évoque directement les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor par des policiers lors de leur arrestation respective —en plus de mettre en avant une image montrant une marche collective. Il y a une semaine, l’Afro-Américain Floyd décédait sous la pression prolongée du genou d’un officier américain. Depuis, les habitants de nombreuses villes américaines —mais aussi de France ou d’ailleurs, participent à des manifestations et affichent leur soutien aux communautés par le biais du mouvement Black Lives Matter. Plusieurs personnalités ainsi que des entreprises ont également pris parti dans ces récentes affaires sociales qui soulèvent de nombreuses questions liées aux violences policières et au racisme.