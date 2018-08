« Signs », une touchante et subtile campagne de prévention au suicide

L’organisation RU OK? a dévoilé une campagne de sensibilisation pour inciter le grand public à observer les signes de découragement chez les personnes de leurs entourages.

Un sujet abordé de façon subtile dans une campagne de sensibilisation efficace.

Le suicide, un sujet peu évoqué dans la communication

Dans une vidéo d’un peu plus de deux minutes, l’organisation RU OK? nous montre des individus que l’on peut croiser tous les jours et ne manifestent visiblement aucune envie de mettre fin à leur jour. D’ailleurs, le thème du suicide n’est pratiquement pas abordé dans cette vidéo. Ce que RU OK? a voulu mettre en avant, ce sont les signes discrets qui marquent un changement d’habitude chez les personnes susceptibles d’avoir des problèmes personnels.

On voit donc une dame qui généralement ne sort jamais sans son chien et, avant de partir faire une promenade, le laisse chez elle de façon volontaire ou non, un homme seul assis devant sa maison ne répondant pas au « bonjour » lointain d’une petite fille en voiture qui le croise tous les jours, un homme qui collectionne les vinyls et finit un jour par aller tous les revendre, une femme habituée à aller courir avec des amies qui d’ordinaire n’est jamais en retard et cette fois-ci ne se rend pas au rendez-vous ou encore une personne qui habituellement enlève ses chaussures avant d’entrer chez elle et finit par ne plus le faire.

Tous ces gestes paraissent anodins mais peuvent illustrer un changement de comportement, prémices d’une forme d’isolement qui peut faire tomber une personne en dépression et, dans le plus tragique des cas, la pousser au suicide.

Observer les personnes de son entourage

Avec cette vidéo, RU OK? incite les personnes à prendre conscience de leur entourage et à observer les moindres signes de découragement. Cette campagne de sensibilisation intitulée « Signs » permet enfin de rappeler au grand public que personne n’est à l’abri et qu’il faut être attentif aux changements de comportement soudains qui peuvent illustrer un véritable mal-être.

Source : The Drum