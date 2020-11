Singles Day : les 10 offres imbattables avant le Black Friday 🔥

Chaque annĂ©e, le Singles Day chez AliExpress (et sa maison-mère Alibaba) prend de l’ampleur. Selon toute vraisemblance, le gĂ©ant du e-commerce devrait franchir le cap des 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires en juste 24 heures. Ce « Jour des CĂ©libataires » en rĂ©fĂ©rence Ă la date composĂ©e que du chiffre « 1 » (11.11) dĂ©passe amplement le Black Friday au niveau planĂ©taire.

Ci-dessous, nous avons fait une sĂ©lection des bonnes affaires Ă saisir chez AliExpress. La plateforme casse les prix pour le Single Day en ajoutant des codes promos en plus des rĂ©ductions dĂ©jĂ affichĂ©es. Ci-dessous, nous avons listĂ© les bons plans avec d’Ă©ventuels codes supplĂ©mentaires associĂ©s.

Attention, ces coupons sont disponibles en quantitĂ©s restreintes – et ils sont activables uniquement Ă partir de 9h00 aujourd’hui. MĂŞme si vous avez un produit dans votre panier avec un code promo associĂ©, ce dernier n’est pas assurĂ© tant que vous n’avez pas payĂ© la commande.

En tant que 5ème plus grand cyber-marchand en France, AliExpress mise sur le Singles Days prĂ© Black Friday pour renforcer encore un peu plus sa position. Cette opĂ©ration commence Ă se faire connaĂ®tre au delĂ de l’Asie, et les ambitions du gĂ©ant du e-commerce sont très hautes. A titre de comparaison, le Prime Day d’Amazon, qui est pourtant le plus grand Ă©vĂ©nement de l’amĂ©ricain, n’a gĂ©nĂ©rĂ© que 8,7 milliards en 48 heures.

Chez Alibaba, l’objectif est de dĂ©passer cette annĂ©e les 40 milliards de dollars. En quelques secondes, c’est un milliard de chiffre d’affaires qui a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©. Alors que le Black Friday et Single Day chez AliExpress et les autres filiales a dĂ©jĂ commencĂ© en Chine, le groupe a communiquĂ© sur un chiffre : au pic, ce sont plus de 583 000 commandes par seconde qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es.

AliExpress, un ogre du e-commerce

Le Singles Day chez AliExpress n’est qu’un exemple de la rĂ©ussite de ce gĂ©ant du e-commerce. Avec plus de 10 millions de visiteurs uniques en France, il se place parmi les outsiders sur le marchĂ©. Face aux locaux Cdiscount, Fnac et Amazon, il leur donne du fil Ă retordre. Sur les marques asiatiques (aussi premium soient-elles), AliExpress parait aujourd’hui inatteignable.

Dans la liste ci-dessus, vous pouvez voir des produits premium très récents, dont certains sont sortis ces dernières semaines. Pour le Singles Day, AliExpress est déjà capable de leur proposer entre 30 et 50% de remise, avec une livraison depuis la France (TVA incluse). Même pour Black Friday, on ne devrait pas voir de telles offres chez Amazon et les autres e-marchands français.

Parmi les grandes marques que l’on retrouve sur AliExpress au Single Day, on peut citer Xiaomi, OnePlus ou Huawei. Ces trois gĂ©ants de la tĂ©lĂ©phonie voient les prix de leurs appareils chuter de façon assez drastique. La livraison est rĂ©alisĂ© depuis un entrepĂ´t europĂ©en, vous n’avez donc aucun souci Ă vous faire sur les dĂ©lais d’expĂ©dition.

Plusieurs produits phares sont Ă prix cassĂ©s pour ce Black Friday avant l’heure, ou Singles Day sur AliExpress. Dans la sĂ©lection ci-dessus, ceux qui devraient partir Ă toute vitesse sont le Mi Band 5, l’aspirateur Dreame V11 (alternative Ă Dyson) ou encore les excellents OnePlus Nord. Il faudra ĂŞtre vif pour parvenir Ă cumuler tous les coupons pour obtenir le prix le plus bas. Le top dĂ©part a lieu Ă 9h00, il ne faut pas se louper.

Le fonctionnement des codes au Singles Day AliExpress

Quelle que soit la pĂ©riode de l’annĂ©e – y compris au Black Friday et au Single Day, AliExpress utilise le principe de code promo, ou « coupon ». Contrairement aux codes promos sur les sites e-commerce classiques qui ne peuvent pas ĂŞtre cumulĂ©s, le marchand permet de les additionner. Au final, les Ă©conomies peuvent ĂŞtre assez fortes, surtout pour une opĂ©ration comme le Singles Day.

Dans l’exemple du OnePlus Nord 5G qui est affichĂ© dans la liste ci-dessus, voici comment obtenir la remise maximale. La première remise est accessible Ă tous et permet d’obtenir ce smartphone Ă juste 339€ au lieu de 399€ en temps normal. Ce dernier prix est disponible sur tous les grands sites e-commerce, Ă l’instar des Amazon, Cdiscount, Darty ou Fnac.

Outre cette rĂ©duction affichĂ©e pour le Singles Day, AliExpress rajoute des coupons. Si vous ĂŞtes un nouveau client, vous aurez 2,60€ de remise via un tel coupon. Ensuite, vous pouvez utiliser le code promo 11RAPIDE28 lors de la finalisation de la commande pour obtenir 28€ de remise en plus. C’est un coupon spĂ©cial pour le Single Day : il est conditionnĂ© par les quantitĂ©s pour ce prĂ© Black Friday, il ne faut pas attendre.

Sur certains produits du Singles Day sur AliExpress, il est aussi possible d’obtenir une remise pour un certain niveau de dĂ©pense. Par exemple, sur l’aspirateur Roborock H6, vous pouvez dĂ©crocher 6,93€ de rĂ©duction par tranche de 129,89€ dĂ©pensĂ©s. Les dĂ©cimales peuvent vous paraitre bizarres, mais c’est juste liĂ© au taux de change.

Singles Day, Black Friday, c’est le top

Pour rĂ©ussir son Singles Day, AliExpress Ă©tait obligĂ© de fournir tout le service que l’on retrouve chez les marchands français. En l’occurrence, les produits sont expĂ©diĂ©s depuis des entrepĂ´ts europĂ©ens vite (vous pouvez choisir l’entrepĂ´t pour chaque produit), la garantie est apposĂ©e sur la majoritĂ© des produits (Ă vĂ©rifier) et les retours sont tolĂ©rĂ©s jusqu’Ă 14 jours. C’est la mĂŞme chose au Black Friday.

Comme pour le Black Friday, le Single Day AliExpress ne dure pas longtemps. Les stocks sont très limitĂ©s et ils partent Ă toute vitesse. Il faudra sĂ©curiser ses achats au plus tĂ´t ce mercredi. Les coupons seront valables Ă partir de 9h00 ce jour. Pour les produits qui n’ont pas de code promo Ă©ligible, mieux vaut les acheter avant mĂŞme l’heure de dĂ©but.

