Slack Connect pourrait véritablement enterrer l’échange de mails

Quand on évoque Slack, on pense immédiatement à cette messagerie instantanée professionnelle bien pratique, qui nous permet d’échanger rapidement avec nos équipes de travail. Si Slack gagne considérablement en popularité que ce soit chez les petites comme les grandes entreprises, le pari ultime de la plateforme est encore loin d’être réussi. En effet, l’ambition première de Slack est de faire disparaître les mails et en 2020 ce format existe toujours et reste très utilisé.

Si Slack est parvenu à drastiquement diminuer l’échange de mail inutile en interne, il était jusqu’à présent impossible de communiquer avec une entreprise tiers via cette plateforme. Et il faut dire que c’est principalement dans ce cas de figure que le mail est encore très utile. Aujourd’hui Slack pourrait une nouvelle fois révolutionner notre façon de communiquer au bureau, puisque la société dévoile Slack Connect.

Slack Connect, symbole d’une nouvelle mentalité professionnelle

Cette nouveauté permet de relier jusqu’à une vingtaine d’entreprises en partageant toutes les fonctionnalités proposées par Slack. Au cours des derniers mois, plus d’un million d’utilisateurs ont testé Slack Connect, aujourd’hui cette option est déployée pour tous les comptes payants. Tamar Yehoshua, chef de produit de Slack, explique : « La vision de Slack a toujours été de construire Slack Connect de manière à ce que les avantages que vous obtenez pour la communication par canal au sein de votre propre organisation, vous les obteniez en communiquant avec tout le monde. Le courrier électronique existe depuis des décennies… nous voulions construire un modèle qui prenne en compte les limites du courrier électronique ».

Slack a notamment connu un grand succès durant les mois de confinement, et comme la plupart des services ayant la même optique, Slack en a tiré un apprentissage précieux. En effet, cette pandémie a eu le côté « positif » de mettre en avant de nouvelles façon de travailler, qui avant cela était très critiquée par de nombreuses entreprises. Slack Connect devrait récolter un franc succès, car ce service propose une alternative sérieuse aux réunions IRL entre plusieurs entreprises et permettra des gains de temps non négligeables.