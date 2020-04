Slack intègre désormais les appels Microsoft Teams et Zoom

En cette seconde semaine de confinement, les services de communication à distance (synchrone et asynchrone) connaissent une forte hausse d’utilisateurs. L’un d’entre eux est extrêmement populaire même en temps normal, il s’agit ni plus ni moins de Slack.

Au lieu d’entrer dans une lutte concurrentielle, Slack a opté pour une autre technique afin de conserver ses utilisateurs sur sa plateforme. En effet, le service de messagerie professionnelle vient d’annoncer l’intégration des fonctions d’appel de Microsoft Teams, mais également Zoom, WebEx, Jabber, RingCentral et Dialpad.

Cela signifie que vous pourrez désormais rejoindre une réunion Microsoft Teams Calls sans sortir de l’application Slack, mais également passer des appels vers de véritables numéros de téléphone grâce à la téléphonie VoIP utilisée par les services cités plus haut.

Le nombre d’utilisateurs Slack a explosé suite aux mesures prises à cause du COVID-19

Au cours du dernier mois, Slack a remarqué une croissance de 350% concernant les appels via l’application. Plus globalement, le nombre d’utilisateurs Slack a explosé suite aux mesures prises à cause du COVID-19.

Dès aujourd’hui, vous pouvez donc profiter de ces nouvelles intégrations. Slack est également en train de déployer sa plus importante refonte depuis son lancement. Ce nouveau design a été conçu pour mettre en avant la simplicité d’utilisation et surtout la personnalisation. Cette interface à disponible pour les nouveaux utilisateurs et devrait apparaître très prochainement sur les comptes plus anciens.

Jaime DeLanghe, directeur du développement des produits chez Slack, a déclaré : « Avec ce changement, nous voulions faire remonter la recherche dans un espace où elle apparaît clairement comme quelque chose que l’on peut utiliser pour naviguer, afin de rendre vraiment facile le passage d’un canal à l’autre ».