Slack : un nouveau logo… mais pourquoi au juste ?

Slack s’offre un nouveau logo

La désormais très populaire plateforme de communication collaborative Slack (lancée en 2014) est disponible sur smartphone (iOS/Android), mais aussi sur MacOS, sur Windows… Aujourd’hui, les utilisateurs du service ont eu droit à une petite surprise, avec la refonte complète du logo de leur application favorite via la dernière mise à jour.

Du côté de chez Slack, on explique ce changement de logo en annonçant que ce dernier ne correspondait plus aux attentes, et qu’il était grand temps de proposer une image plus simple et plus reconnaissable. Rappelons que le logo de Slack représente un dièse, le caractère qui s’affiche devant les chaînes de conversations du logiciel.

Un logo « différent et ludique » selon les auteurs de l’application… mais également très difficile à reproduire. C’est pourquoi le logiciel Slack disposait de différentes versions du logo, correspondant à différents besoins. Toutefois, les boutons de l’application étaient tous différents, et cela pouvait causer une certaine incompréhension chez l’utilisateur, avec un vrai manque d’homogénéité.

Une entité visuelle plus cohérente

Ainsi, afin d’être facilement reconnaissable et identifiable sur tous les supports, Slack a décidé de revoir son logo, pour une entité visuelle plus cohérente (voir ci-dessus). Un travail effectué en collaboration avec Michael Bierut ainsi que l’équipe de Pentagram. Le nouveau logo se veut ainsi plus simple, plus raffiné, tout en conservant l’esprit originel. Un logo également plus facile à décliner, et qui s’adapte désormais à tous les supports.

Slack précise : « Au cours des mois à venir, nous allons harmoniser notre identité graphique et mettre notamment à jour le site web, les publicités et notre produit (mais pas d’inquiétude, cela ne nuira pas à votre productivité). Nous n’avons pas changé. Nous sommes toujours Slack. Mais nous sommes plus cohérents et plus facilement reconnaissables (enfin, nous l’espérons !).«