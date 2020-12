Smartphones : 3 offres à ne pas manquer ce weekend

Avec ou sans engagement, faire le choix de changer de smartphone dans cette période est une bonne idée. Grâce aux promotions du Black Friday, vous pouvez économiser sur les smartphones nus, mais aussi sur les modèles vendus avec un forfait. Et comme la 5G est arrivée, les nouveaux forfaits aussi. Voici notre sélection des trois smartphones en promotion ce week-end.

Gamme Xiaomi Mi 10T à partir de 1€

Xiaomi avait fait un carton plein l’an passé avec sa gamme Mi 9. Cette année, l’arrivée de la série Mi 10 T lui permet de continuer sur sa lancée, avec 3 modèles excellents. Le Mi 10T Lite est parfait pour les personnes cherchant un smartphone abordable, le Mi 10T est très équilibré et le Mi 10T Pro est le flagship de la gamme.

Pour cette fin d’année, SFR propose les trois modèles à partir de 1€ avec un forfait adapté. Pour profiter de ces prix, il suffit de choisir le bon forfait :

Mi 10T Pro à 1€ ?

Sélectionner le Mi 10T Pro chez SFR à 1€

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 5€/mois pendant 24 mois

Mi 10T à 1€ ?

Sélectionner le Mi 10T chez SFR à 1€

Souscrire à un forfait 100 Go 5G (engagement 24 mois)

Mi 10T Lite à 1€ ?

Sélectionner le Mi 10T Lite chez SFR à 1€

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

La meilleure offre est celle sur le Mi 10T Pro, qui a le prix public le plus élevé des trois, et propose les meilleures performances. Pour retrouver ces trois offres, c’est par ici :

Voir les offres Mi 10T

Le Galaxy S20 FE 5G à 59€ seulement

Après avoir conquis le marché avec ses S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung est de retour avec un modèle pensé pour les fans, le Samsung Galaxy S20 FE. Le modèle proposé à 59€ seulement aujourd’hui, est la version 5G du smartphone. Il embarque un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend les animations et les mouvements ultra fluides.

Sous le capot, on retrouve le SoC Qualcomm Snapdragon 865, qui est l’un des plus puissants du marché. Il est aussi excellent au niveau de l’autonomie, et est compatible charge rapide, charge sans-fil, et recharge inversée.

Vendu 759 euros nu, ce Samsung Galaxy S20 FE 5G est proposé dès 59 euros chez SFR ce week-end. Pour en profiter, la méthode est la même que pour les modèles Xiaomi :

Samsung S20 5G à partir de 229€ ?

Sélectionner le S20 FE 5G chez SFR à 59€

Souscrire à un forfait 100 Go 5G (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois durant 24 mois

Pour en savoir plus sur les offres Samsung chez SFR

Voir les offres S20 FE

iPhone 12 et 12 Pro à prix cassé chez RED by SFR

Chaque année, les nouveaux iPhone sont les modèles les plus attendus du marché. Pour ce Black Friday, RED by SFR a choisi de frapper très fort, en étant le premier à proposer une vraie belle réduction sur les iPhone 12, et iPhone 12 Pro.

Jusqu’à écoulement des stocks, les iPhone 12 sont proposé avec 50€ de réduction. Vous pouvez donc acheter un iPhone 12 64 Go à 859€ seulement. Même réduction pour l’iPhone 12 Pro, dont le prix chute à 1 109€. Même constat pour les versions avec plus de stockage, les iPhone 12 128 Go et 256 Go, ainsi que les 12 Pro en 256 Go et 512 Go, qui ont tous droit à cette remise de 50€.

Attention cependant, différents modèles sont déjà en rupture de stock à l’heure où nous écrivons ces lignes. RED by SFR étant le seul marchand à proposer ces iPhone en réduction, il ne devrait pas y en avoir pour tout le monde. Précisions important, si RED est un opérateur, c’est aussi un marchand classique. Vous n’êtes donc pas obligé de prendre un forfait mobile pour bénéficier de ces tarifs sur les iPhone 12, et ils sont débloqués, vous pourrez donc les utiliser chez Bouygues Telecom, Orange ou Free par exemple.

Profiter de l’offre iPhone 12