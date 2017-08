Snap pourrait racheter Zero Zero, un fabriquant de drones

Après les lunettes Spectacles, Snap va-t-il lancer des drones pour permettre aux utilisateurs de poster des images aériennes sur son réseau social ? Selon les sources de TechCrunch, la société d’Evan Spiegel s’apprêterait à faire l’acquisition d’un fabriquant de drones chinois. La transaction pourrait atteindre les 200 millions de dollars.

Snap, surtout connu pour son réseau social Snapchat, n’a jamais caché son intérêt pour le hardware. La société a déjà lancé les Spectacles, des lunettes équipées de caméras qui permettent aux utilisateurs de Snapchat de filmer puis de poster sur le réseau social. Actuellement, celles-ci sont disponibles sur des distributeurs physiques, ainsi qu’en ligne.

Mais Snap s’intéresserait également aux drones

Et d’après les sources de TechCrunch, la société est sur le point de racheter Zero Zero Robotics, une société chinoise spécialisée dans les drones, et qui est connue pour son modèle Hover Camera. Il s’agit d’un drone conçu pour prendre des selfies. La transaction pourrait atteindre les 200 millions de dollars.

Ce n’est pas la première fois qu’on évoque des projets de Snap dans le drone. Au mois de février, le New York Times indiquait que la société aurait essayé de construire un drone fait maison.

En mai, Variety rapportait également que Snap a racheté Ctrl Me, une autre société spécialisée dans les drones et qui travaille avec l’industrie du cinéma à Hollywood. Contrairement à Zero Zero, Ctrl Me ne construit pas ses propres drones, mais équipait ceux des autres constructeurs avec ses technologies de prise de vidéos.

Tout ceci est cependant à considérer avec parcimonie. Mais si Snap va réellement proposer ses propres drones, il serait intéressant de voir comment la société se distinguera des spécialistes comme Parrot et DJI. Probablement via sa marque et via une intégration avec les fonctionnalités de son réseau social Snapchat.