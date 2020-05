Snapchat veut aider les victimes de violences domestiques

Les chiffres sont on ne peut plus alarmants. Durant la première partie du confinement en France, la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr a reçu cinq fois plus de signalements qu’en temps normal. La tendance est malheureusement la même un peu partout dans le monde dans cette période où les victimes sont contraintes de côtoyer leurs agresseurs quasiment en permanence.

Une opération menée dans le cadre de la fonctionnalité Here for You

Snapchat vient justement de lancer une initiative visant à s’attaquer au problème des violences domestiques. Cette campagne très bienvenue n’est pour l’heure disponible qu’aux États-Unis. Le réseau social s’est pour cela associé avec la Network to End Domestic Violence (NNEDV), une organisation qui vient en aide aux victimes.

Ce nouveau concept est relativement simple d’utilisation. Lorsqu’un personne tapera des termes tel que violence ou abus, elle sera connecté à un ensemble de ressources destinées à lui venir en aide. Des contacts seront fournis ainsi que des réponses aux questions qu’elles pourraient se poser. Des sous-titres seront par ailleurs disponibles afin de mettre à l’aise les utilisateurs.

Cette option sera intégrée à la fonctionnalité Here for You de Snapchat. Lancée quelques mois plus tôt, elle permet de fournir des conseils médicaux aux personnes sujettes à des crises d’angoisse. La plateforme comprend également des jeux créatifs qui abordent ces thématiques de manière plus détendue. Le réseau social avait aussi produit une série diffusée sur la page Discover. Mind Yourself comprend dix épisodes qui permettent de suivre la vie d’un jeune en proie à des problèmes de santé mentale. Plusieurs thèmes sontt abordés parmi lesquels les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression, les stress post-traumatiques ou encore la dysmorphie corporelle.

En cas de succès de cette initiative, il faudra voir si Snapchat juge nécessaire de l’étendre au reste du monde, qui se trouve lui aussi confronté à ce problème de société majeur.