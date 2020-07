Snapdragon 875G : un processeur co-développé par Qualcomm et Samsung ?

Avant la fin de l’année, de nombreux smartphones utilisant les processeurs Snapdragon 865 ou Snapdragon 865+ devraient encore sortir. Cependant, les médias commencent déjà à évoquer la prochaine génération de processeurs Qualcomm pour les modèles haut de gamme : le Snapdragon 875 G. A priori, ce nouveau processeur devrait équiper de nombreux smartphones premium en 2021. Et d’après une nouvelle rumeur, ce processeur Qualcomm pourrait être fabriqué par Samsung en utilisant le processeur de fabrications 5nm EUV.

C’est ce qu’indique un article récemment publié par le site Sammobile. L’information aurait été obtenue grâce à un document qui aurait fuité d’une banque d’investissement. D’après l’article, Samsung utilisera son nouveau processus 5 nm EUV pour fabriquer le processeur Snapdragon 875G de Qualcomm, mais également un processeur milieu de gamme, le Snapdragon 735G.

Le prochain processeur des appareils premium ?

L’article indique également que grâce à la technologie de Samsung, ces processeurs auraient des dimensions 25 % inférieures que les SoC fabriqués avec le processus 7nm. De plus, ils auraient une plus grande densité de transistors, ce qui devrait permettre d’avoir un gain de 20 % en efficacité énergétique. Et en plus des deux processeurs Snapdragon 875G et Snapdragon 735G, Samsung produirait aussi le modem X60 5G pour Qualcomm, en utilisant les mêmes technologies.

Bien entendu, on s’attend surtout à ce que le Snapdragon 875G propose un gain de performances significatif par rapport à son prédécesseur. D’après les rumeurs, ce processeur utiliserait des cœurs CPU Kryo 685 et un GPU Adreno 660. Mais bien entendu, en attendant la présentation officielle de ses nouveaux processeurs par Qualcomm, toutes ces informations sont encore à considérer avec prudence. Normalement, cette présentation se fera avant la sortir des premiers smartphones qui utiliseront le processeur.

Pour rappel, Samsung fabrique également ses propres processeurs, qu’il utilise sur certains de ses modèles (d’autres utilisent des processeurs Qualcomm). Et d’après Sammobile, normalement, le processus 5nm EUV sera aussi utilisé pour fabriquer des processeurs Exynos (la marque de Samsung), pour ses prochains smartphones.

Il y a une forte probabilité que les prochains smartphones haut de gamme de Samsung utiliseront à la fois le Snapdragon 875G de Qualcomm, et un équivalent Exynos.