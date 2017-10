Daenerys Targaryen, la Reine des Dragons inspire les fabricants de baskets et remet au goût du jour l’une des plus célèbres chaussures de Nike : la « Classic Cortez ».

Après la création d’une paire de baskets en or par la marque de chaussures italienne KOIO et la chaîne télévisée américaine HBO pour rendre hommage à Jaime Lannister, c’est désormais au tour de Daenerys Targaryen d’être sous le feu des projecteurs. Pour honorer la mère des dragons de la série Game of Thrones (et pour profiter de son succès auprès des fans de la série avant que celle-ci ne s’arrête), Nike a conçu un modèle de basket censé refléter la personnalité de ce personnage : la « Classic Cortez ».

Deviens une Khaleesi grâce à tes baskets

En collaboration avec HBO, la célèbre marque de basket américaine a donc confectionnée une édition limitée de sneakers inspirée par le personnage incarné à l’écran par Emilia Clarke. La « Classic Cortez » est presque entièrement recouverte d’écailles dorées qui rappellent la peau de ses trois enfants dragons : Viserion, Drogon et Rhaegal. Malheureusement, et on était quand même en droit d’attendre ces caractéristiques de la part de Nike, ces sneakers ne sont pas résistantes à la forte chaleur et au feu et ne volent pas…

Pour compenser, on retrouve sur chaque côté le logo de la marque à la célèbre virgule. Destinée aux princesses et aux reines stylées, cette sneakers est affublée d’une couleur rose pâle au niveau de la languettes et des lacets. De quoi faire rêver les fans de l’héritière des Targaryen.

La Classic Cortez revient en force

Considérées comme les chaussures d’entraînement les plus célèbres dans les années 70, la Classic Cortez était auparavant disponible dans des couleurs plus classiques. Désormais, le modèle revient en force avec des coloris très à la mode.

Pour se procurer de ce modèle de basket Khaleesi, il suffit de se rendre sur la page Concepts sur laquelle on peut trouver différentes chaussures de la marque Nike, des modèles classiques aux plus originaux. Quant à la question du prix, cette création authentique est vendue à 90 dollars aux États-Unis.

On attend désormais les Air John Snow !