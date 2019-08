SNK se prépare à dévoiler une nouvelle NEOGEO next-gen !

Alors que Google Stadia, Xbox Scarlett, et la prochaine PlayStation se préparent pour la neuvième génération de consoles, nous apprenons aujourd’hui que SNK pourrait également se joindre aux festivités avec une version next-gen de la fameuse NEOGEO ! Près de 20 ans après la première NEOGEO, il se pourrait bien qu’un nouveau projet ambitieux soit sur le point d’être annoncé !

NEOGEO Next-Gen

Après la sortie et le petit succès de la NEOGEO mini au mois d’octobre l’année dernière, il se pourrait que les équipes de SNK soient d’attaque pour aller vers l’avant et proposer une toute nouvelle machine. C’est une nouvelle fois sur Twitter que le compte officiel de la firme vient de publier un communiqué de presse qui nous apprend qu’une nouvelle console est en approche !

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced. Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO — SNK GLOBAL @SAMURAI SHODOWN – Available Now! (@SNKPofficial) August 2, 2019

La NEOGEO nouvelle génération est en approche après la NEOGEO Mini. Avec un design moderne, et une sensation de jeu fantastique et vous pouvez même le lier à NEOGEO Mini, la nouvelle console vous offrira une vision NEOGEO que vous n’avez jamais expérimentée. Restez à l’écoute pour plus d’informations !

Comme l’indique donc ce tweet, il ne s’agit pas d’une nouvelle version de la NEOGEO mini, mais bien d’un hardware (une console) « Next-Gen ». Alors reste à savoir si par « next-gen » SNK vise la huitième génération de consoles (PS4, Xbox One, Switch) où bien, la véritable next-gen en approche pour 2019/2020 avec la prochaine PlayStation, la Xbox Scarlett, la Switch « Pro » ou bien encore le service Google Stadia.

SNK nous suggère de rester à l’écoute pour plus d’informations à venir et c’est bien ce que nous comptons faire.

Les consoles résistent encore et toujours au Cloud Gaming !

Depuis son entrée fracassante dans l’industrie du jeu vidéo le 19 mars dernier lors de la GDC (Game Developers Conférence) Google a annoncé son envie d’en finir avec les consoles de jeux vidéo. Pour eux, l’avenir du jeu vidéo n’est pas dans une console. Une déclaration et une arrivée qui fait mal à l’industrie et provoque des complications pour certains.

Annoncé en janvier 2019, le studio Slighty Mad Studios comptait sortir la Mad Box, une console sur-puissante en 4K qui voulait être la concurrente directe de la PS5 et de la Xbox Scarlett. Malheureusement, avec l’annonce de Google, de nombreux investisseurs ont lâché le projet. Aux dernières nouvelles, le projet de la Mad Box était compromis, et n’ayant pas de nouvelles depuis, on craint que cela ne soit pas bon signe pour Slighty Mad Studio.

On espère ainsi qu’il n’arrivera pas les mêmes problèmes à SNK avec sa NEOGEO next-gen et il nous tarde d’avoir les premières informations officielles et un aperçu de la console !