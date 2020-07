Snowpiercer : ce que signifie le teaser pour la saison 2

Cette semaine, on vous a livré notre avis sur la saison 1 de Snowpiercer, la série Netflix adaptée de la bande-dessinée (Le Transperceneige) de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Si les différents épisodes sont loin d’être parfaits, l’ensemble se révèle toutefois particulièrement cohérent et surtout prometteur pour la saison 2. Peu après la diffusion du dernier épisode, un court teaser a été mis en ligne par Netflix. Il est désormais temps d’en parler avec vous.

Snowpiercer, l’âge de maturité ?

Pour comprendre de quoi on s’apprête à parler ci-dessous, le plus simple est de commencer par regarder la vidéo diffusée par Netflix.

Vous l’avez compris, c’est une bande-annonce particulièrement courte, environ 30 secondes, qui mélange en plus de nombreuses images du dernier épisode de la saison 1. Mais, en quelques séquences, Netflix réussit à nous donner de multiples informations.

Tout d’abord, c’est Sean Bean, qui va incarner le rôle de Wilford. On peut donc se ravir que l’acteur ait cette fois réussi à survivre à la saison 1 de la série. De Game of Thrones, à la trilogie du Seigneur des Anneaux, l’acteur voit rarement la seconde partie d’une histoire. Reste désormais à voir s’il sera là pour une éventuelle saison 3. C’est donc bien lui qui vient de prendre d’assaut le Snowpiercer. On le découvre avec une canne à la main et un grand manteau de protection. Il vient là pour « prendre ce qui lui appartient ». Son arrivée rebat complètement les cartes et devrait entretenir la passion des fans.

Au vu de certaines images, on peut s’attendre à plusieurs choses. Tout d’abord un conflit ouvert entre certaines personnes des deux trains, mais aussi que les passagers de Big Alice, le second train, vont, au moins temporairement prendre l’avantage. La question majeure résidera dans la capacité des passagers de Snowpiercer à s’unir.

A noter que la date de diffusion de la saison 2 est encore inconnue alors que le tournage a été perturbé par la pandémie de coronavirus. Une sortie à l’été 2021 est régulièrement évoquée.