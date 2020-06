Snyder Cut : une première bande-annonce de Justice League dévoilée !

On ne s’attendait pas forcément à avoir autant d’images aussi rapidement. Récemment, Zach Snyder dévoiler ainsi un cliché permettant de voir à quoi ressemblerait Darkseid dans le Snyder Cut. Un mois après l’annonce que cette version de Justice League arriverait sur HBO Max à l’horizon 2021, on a cette fois le droit à un véritable teaser.

Zach Snyder annonce que la suite arrive vite

34 secondes. Ce n’est pas plus que ce qui était nécessaire pour rendre fous les fans de DC Comics ce jeudi 18 juin au soir. Sur son compte Twitter, Zach Snyder a dévoilé le premier teaser de sa version de Justice League. On y découvre notamment l’image vue récemment de Darkseid. Mais, c’est bien Wonder Woman qui est au centre de cette petite vidéo.

L’Amazone jouée par Gal Gadot semble être en mode exploratrice de tombes (pour ne pas dire Indiana Jones) et découvre, torche à la main, ce qui semble être une vieille peinture de Darkseid.

A noter que l’on a aussi le droit à une voix off de Jesse Eisenberg, alias Lex Luthor, angoissante à souhait qui permet de confirmer que Darkseid sera bien le grand méchant du film pour ceux qui en doutaient encore. Zach Snyder annonce aussi aux fans qu’ils pourront découvrir plus très rapidement à travers le « DC Fandome », une convention en ligne que Warner va organiser en accès gratuit pour les fans à partir du 22 août.

Si on se doutait bien que Zack Snyder et Warner allaient continuer d’entretenir la flamme jusqu’à 2021, le rythme s’emballe tout de même très vite. On peut sans aucun doute y voir en partie l’influence des fans qui estiment peut-être être très puissants désormais sur ce projet. Au point de pousser Warner à offrir une suite à Zach Snyder ? On peut toujours rêver…