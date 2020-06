SoftBank lance un fonds de 100 millions de dollars dédié aux « entrepreneurs de couleur »

Depuis le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd dans le cadre d’une interpellation par un policier américain il y a une semaine, plusieurs manifestations ont lieu aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde —dont la France.

Celles-ci ont contribué à remettre les violences policières et le racisme au centre des interrogations publiques, si bien que de nombreuses personnalités, politiques ou autres, ainsi que des entreprises ont tenu à afficher leur soutien au mouvement Black Lives Matter, à l’exemple de Nike, Apple ou encore YouTube.

Un nouveau fonds et un programme pour la diversité et l’inclusion

De son côté, la holding japonaise SoftBank s’est également posé la question de la visibilité, ce qui a mené à la création du « Opportunity Growth Fund ». Le directeur général de SoftBank, Marcelo Claure, qui dirigera ce nouveau fonds a annoncé la nouvelle dans une lettre adressée à ses employés mercredi.

Il a indiqué que le fonds de SoftBank serait dédié à l’investissement dans des « entreprises dirigées par des fondateurs et des entrepreneurs de couleur » et « issus de communautés qui sont confrontées à des désavantages systémiques dans la création et l’expansion de leurs entreprises ».

L’homme a ajouté : « Il s’agit de faire quelque chose à ce sujet. Je vois que beaucoup de gens ont de bonnes intentions, mais je pense que chacun d’entre nous doit contribuer à faire changer les choses en Amérique ».

Marcelo Claure a aussi évoqué la nécessité de se tourner vers la diversité en indiquant : « Nous devons mettre de l’argent dans la balance, établir des plans et nous tenir responsables ». Selon SoftBank, il s’agit du premier fonds de ce type à être aussi conséquent. Il débutera à 100 millions de dollars, mais il pourra grandir avec le temps.

En parallèle, le directeur général de SoftBank prévoit de mettre en place un « programme dédié à la diversité et à l’inclusion ». Comme le signale l’agence de presse Reuters, il s’agit également de mettre en avant les femmes, car seuls quatre d’entre elles font partie des 30 investisseurs listés sur le site web du Vision Fund.

Enfin, SoftBank prévoit de verser une somme équivalente à tous les dons personnels versés à des associations visant à lutter contre les discriminations et le racisme —à hauteur de 1 000 dollars maximum.