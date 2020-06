« Contre l’injustice sociale », YouTube fait un don pour améliorer les services de police

Le Center for Policing Equity est un think tank basé à New York et travaillant dans la lutte contre les injustices sociales avec les services de police. L’association vient d’être choisie par la plateforme YouTube pour un don d’un million de dollars, à la suite de l’arrestation et du décès de George Floyd à Minneapolis dans l’État du Minnesota, aux États-Unis. Appartenant au groupe Alphabet (Google), YouTube a informé de son geste dans un tweet, en mentionnant sa « solidarité contre le racisme et la violence ».

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice. — YouTube (@YouTube) May 30, 2020

Comme le rappellent nos confrères de The Verge, YouTube n’a pas spécifiquement fait référence aux actuels mouvements de protestation qui émergent dans plusieurs villes américaines, notamment à Chicago et à Washington. Mais l’association choisie par la plateforme n’a pas été choisie aléatoirement. Travaillant avec les services de police pour réduire les injustices sociales, le Center for Policing Equity possède une approche fondée sur les données pour lutter contre les brutalités policières.

Sur la page d’accueil de l’association à but non lucratif, il est mentionné que « le Center for Policing Equity peut mesurer les biais dans les services de police », ajoutant que « 1 Américain sur 5 interagit avec les forces de l’ordre chaque année. De ces rencontres, 1 million entraîne le recours à la force. Et si vous êtes Noir, vous êtes 2 à 4 fois plus susceptibles d’être dans une situation de recours à la force que si vous êtes Blanc. Travailler directement avec la police pour mesurer les comportements et réviser les politiques se traduit par moins de personnes tuées et moins de personnes en prison ».

YouTube vivement critiqué

Il n’est pas anodin que YouTube se penche sur ce mouvement pour faire un don. Depuis longtemps, son algorithme était critiqué pour contribuer à la visibilité de vidéos de suprématistes. Les idées d’extrémistes n’étaient pas rares à trouver, et du fait d’une hiérarchisation des vidéos très secrètes, YouTube était critiqué par son inaction et donc sa contribution à ces idées.

Il y a un an, en juin 2019, YouTube avait tout de même fini par interdire toutes les vidéos partageant des idées de suprématie et de quelconque supériorité en termes de religion, d’orientation sexuelle, d’âge ou encore de sexe, et naturellement de couleurs de peau. Avec son don, YouTube souhaite avant tout redorer son image.

Parmi les réseaux sociaux, Twitter fut le premier à montrer son soutien pour le mouvement né à Minneapolis, en modifiant sa biographie par le hashtag #BlackLivesMatter, et en modifiant sa photo de profil par son logo et noir et blanc. Il faut dire que la semaine dernière, le réseau social de Jack Dorsey était sorti de son silence en commençant à réguler les tweets publiés par le président Donald Trump, notamment l’un d’eux qui faisait référence aux violences dans le Minnesota.