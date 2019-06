Soldes Cdiscount : 5 offres flash qui disparaissent ce soir 🔥

La nouvelle saison des soldes sur Cdiscount, Amazon et consorts a dĂ©butĂ© depuis 72 heures. Et pour le moins qu’on puisse dire, il s’agit d’un festival de promotions chez les grands e-commerçants français. Alors que des dizaines de milliers de bons plans jusqu’Ă parfois -75% sont disponibles sur une plateforme comme celle de Cdiscount, il faut savoir chercher pour vite trouver celles qui sont vraiment intĂ©ressantes. Nous vous avons mis en place une liste des produits Ă saisir vite, plus bas sur cette page.

Pour ces soldes 2019, voici quelques participants :

Si l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager sont les catĂ©gories populaires des soldes 2019 sur internet, on retrouve aussi bien Ă©videmment d’autres thĂ©matiques chez des marchands gĂ©nĂ©ralistes comme Cdiscount ou Amazon. Pour ceux qui veulent faire des Ă©conomies sur internet, c’est aujourd’hui sur internet que l’on retrouve les meilleures affaires. Ci-dessous, nous vous avons listĂ© les meilleures offres par produit pour ces soldes d’Ă©tĂ©.

Pour trouver les bonnes affaires pendant les soldes d’Ă©tĂ© sur Cdiscount, il faudra tenir sur la durĂ©e. En effet, cette pĂ©riode dure six semaines, et les dĂ©marques vont s’enchainer pour permettre de faire toujours plus d’Ă©conomies. Toutefois, les meilleurs deals de ces soldes seront disponibles uniquement dans les premiers jours, il faut donc ĂŞtre très rĂ©actif pour parvenir Ă les saisir avant la rupture de stock.

Pendant ces soldes, il faut savoir distinguer deux types de promotions : les offres flash et les promotions en continu. Amazon et Cdiscount sont deux grands amateurs de ces deux types d’opĂ©rations, et elles sont mises en avant de manière distincte sur leur plateforme. Les offres flash sont des promotions très courtes sur un produit : elles sont limitĂ©es par le temps, mais surtout par le stock disponible. Les plus grandes marques comme Apple, Samsung ou Philips sont gĂ©nĂ©ralement Ă prix rĂ©duit via ce type d’opĂ©ration.

Quant aux promotions en continu, ce sont des rĂ©ductions qui n’ont pas de durĂ©e, et qui sont uniquement dĂ©pendante du stock disponibles. Potentiellement, elles peuvent donc durer jusqu’au dernier jours des soldes Cdiscount, Amazon et consorts – soit le 6 aoĂ»t prochain. GĂ©nĂ©ralement, ces promotions concernent des produits un peu moins populaires, et oĂą l’objectif du marchand comme Amazon ou Cdiscount est d’Ă©couler le stock jusqu’Ă la rupture dĂ©finitive.

En gĂ©nĂ©ral, ce sont les promotions en continu qui voient les plus grands pourcentages de remise, notamment grâce aux dĂ©marques successives qui rajoutent des remises aux remises existantes. Pour les bons plans flash, les rĂ©ductions sont peut-ĂŞtre plus faibles, mais elles concernent vraiment les produits les plus populaires – mĂŞme hors soldes – ce qui fait aussi qu’elles disparaissent très vite.

Pour vous aider Ă trouver les meilleures affaires de ces soldes 2019 sur Cdiscount, Amazon, Fnac, Darty ou Boulanger, nous avons donc mis en place la liste ci-dessus qui vous donnera un aperçu en direct de toutes les offres flash et promotions en continu sur le site pour ces premiers jours de soldes d’Ă©tĂ©. Au fur et Ă mesure que des ruptures de stock s’affichent, nous mettons Ă jour le contenu pour vous faciliter vos recherches.

Pourquoi les soldes d’Ă©tĂ© ont un succès

Si les soldes d’Ă©tĂ© sont devenues un passage incontournable pour les marchands en ligne et les clients, c’est parce qu’il y a un rĂ©el avantage Ă acheter pendant cette pĂ©riode. Il faut savoir que pendant ces soldes sur Cdiscount, que ce soit en Ă©tĂ© ou en hiver, les marchands sont autorisĂ©s Ă vendre Ă perte – ce qui n’est pas le cas en dehors de ces 2 pĂ©riodes spĂ©ciales de l’annĂ©e.

Historiquement, c’est le gouvernement qui a autorisĂ© (et encadrĂ©) cette pratique, pour aider les commerçants Ă Ă©couler leur stock d’invendus. Depuis, cela a beaucoup Ă©voluĂ© puisque les commerçants mettent aussi des produits populaires en avant, ce qui permet aux clients de bĂ©nĂ©ficier de tous les avantages des soldes. Depuis l’arrivĂ©e des plateformes e-commerce, les soldes ont acquis une nouvelle ampleur puisque ce sont des milliers de promos et bonnes affaires qui viennent faire de l’ombre au commerce plus classique.

Ce que ça signifie pour les clients, c’est que les pourcentages de rĂ©duction pendant les soldes d’Ă©tĂ© (et hiver) sont supĂ©rieurs aux remises que l’on peut voir lors d’autres Ă©vĂ©nements comme les French Days, ou le fameux Black Friday fin novembre. Cela ne concerne encore une fois pas que l’Ă©lectronique puisque des catĂ©gories comme la cuisine, le bricolage ou la mode sont aussi très en vogue sur des plateformes comme Amazon, Cdiscount ou Fnac.

Pour ceux qui ont un peu de temps devant eux, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller faire un tour pendant ces soldes sur les plateformes marchandes comme Cdiscount que nous vous avons citĂ©. Il faut parfois ĂŞtre très patient pour dĂ©nicher les bons plans du jour, mais cela vaut le coup. Pour ceux qui ne peuvent pas, notre sĂ©lection des meilleurs deals des soldes d’Ă©tĂ© est ci-dessus.

Comment obtenir les meilleurs plans chez Cdiscount ?

Pendant les soldes, Cdiscount Ă Amazon en passant par Fnac ou Darty, on ne retrouve pas forcĂ©ment les mĂŞmes produits en promotion. Il faut donc prendre le temps d’aller sur chacun de ces sites pour ensuite comparer les tarifs et voir quelles sont les meilleures offres en cours. C’est d’autant plus dĂ©licat que de nombreuses offres sont Ă©phĂ©mères, et qu’il faut donc ĂŞtre très rĂ©actif. D’oĂą la raison d’ĂŞtre de notre liste ci-dessus, oĂą nous rĂ©cupĂ©rons les meilleures offres sur chacun des produits indiquĂ©s.

Comme chaque annĂ©e, Amazon, Cdiscount et Fnac Darty constituent le top des vendeurs pendant ces soldes d’Ă©tĂ©. En 2019, on voit toutefois quelques bons outsiders comme Rue du Commerce ou Boulanger qui font des remises sur des produits spĂ©cifiques supĂ©rieures aux autres marchands. Toutes ces offres sont rĂ©sumĂ©es dans notre liste plus haut sur cette page.

Enfin, il est important de vous rappeler vos droits pendant ces soldes sur Cdiscount et tous les autres : vous bĂ©nĂ©ficiez toujours d’un droit de rĂ©traction, et vous pouvez changer d’avis une fois que vous avez rĂ©alisĂ© votre achat. C’est une obligation lĂ©gale en France pour les marchands, afin de protĂ©ger les consommateurs. Chez Amazon par exemple, vous pouvez renvoyer vos achats, sous condition qu’ils soient neufs, et vous faire rembourser intĂ©gralement sous 30 jours.

