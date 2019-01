Soldes Apple : iPad 2018 à 299€ au lieu de 358€ 🔥

C’est du côté de chez Cdiscount qu’il faut aller pour trouver un iPad 2018 en soldes. La tablette du géant Apple est disponible dans sa version 9,7″ avec 32 Go de stockage et en Wi-Fi pour 299€ au lieu de 359€. Cela représente presque 20% de réduction sur l’iPad, ce qui est très généreux puisqu’il s’agit du dernier modèle de la marque. Les stocks sont limités, soyez réactifs pour ne pas manquer cette offre !

iPad 9,7″ Retina 32 Go Wi-Fi à 299€ au lieu de 358€

Vous pouvez retrouver la vente flash sur l’iPad ici :

Voir la vente flash

Apple est peu souvent en soldes

Comme vous le savez très probablement, Apple n’est pas un grand fan de soldes, et il est donc très rare de voir un produit comme l’iPad avec une belle promotion. C’est d’autant plus rare que l’iPad qui est soldé aujourd’hui est celui de l’année 2018, soit le dernier de la gamme. Il inclut un écran retina tactile de 9,7 pouces, une puce A10 Fusion, un appareil photo de 8 MPx qui est aussi capable de filmer en 1080p. Ce modèle de la tablette est équipé de Touch ID pour activer l’iPad avec un système de détection d’empreinte digitale. Cela permet par la même occasion de payer avec Apple Pay.

Le modèle Apple en solde aujourd’hui permet donc d’économiser plus de 50€ sur l’iPad, et près de 20%. Le tarif passe de 358€ à 299€ seulement pendant quelques heures. Attention, plusieurs promotions sur des produits phares de ce type ont déjà été présentés ce matin, et ils ont tous expiré depuis. Donc si vous voulez en profiter, il faudra se dépêcher.

iPad 2018 32 Go + Apple Pencil en promo à -29%

A noter qu’il est aussi possible de bénéficier d’une réduction si vous achetez cet iPad avec le Apple Pencil, le stylet de la marque. Le tout est disponible pour 329€ seulement, contre 457€ en temps normal (359€ pour l’iPad, et 99€ pour le stylet). Cela permet d’économiser donc quasiment 30% sur le pack avec ces deux produits. Vous pouvez le retrouver directement ici :

Voir l’offre avec stylet