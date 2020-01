Les Jours Vraiment Barrés Bouygues Telecom : Huawei P30 et Oppo Reno 2 à prix cassés

Les Jours Vraiment Barrés sont lancées sur Bouygues Telecom, et l’opérateur vient de mettre en ligne plusieurs offres convaincantes sur les derniers smartphones. Le dernier Huawei P30 est disponible en ce moment à partir d’un euro, grâce à une opération spéciale qui permet de cumuler un échelonnement du paiement (8€ par mois pendant 24 mois) et un forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go. Cette offre vous permet d’avoir accès à un smartphone dernier cri, sans vous ruiner.

Le Huawei P30, un excellent choix

Sorti en avril dernier, le Huawei P30 est un smartphone ultra complet. Après une gamme P20 qui a connu un très grand succès, le P30 enfonce le clou à tous les niveaux : il est équipé du processeur maison le plus puissant du fabricant (Kirin 980) et il s’accompagne d’un très bel écran OLED de 6,1 pouces. Le capteur selfie de 32 Mpx prend la forme d’une goutte d’eau à l’avant et ne gène pas le ratio screen-to-body. À l’arrière, on retrouve un triple capteur photo de 40 Mpx, 8 Mpx (Zoom x3 et 16 Mpx (ultra grand-angle) qui lui permet d’avoir l’une des meilleures offres photos du moment..

Avec ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, le Huawei P30 qui est mis en avant par Bouygues Telecom bénéficie de l’un des meilleurs rapports qualité prix parmi les téléphones équipés du système d’exploitation Android. L’offre de Bouygues Telecom pour les Jours Vraiment Barrés améliore encore ce constat. Son dernier atout est enfin son autonomie – grâce à une batterie de 3650 mAh.

Comment obtenir le Huawei P30 dès 1€ ?

Parmi les opérateurs télécoms classiques, Bouygues Telecom est aujourd’hui l’un de ceux qui est le plus attractifs sur les smartphones de dernière génération. Mais qui dit dernière génération dit prix élevé, et c’est pourquoi il propose cette promotion pour les Jours Vraiment Barrés. Pendant quelques jours, l’opérateur vous le cède à un coût initial de… 1€ avec un échelonnement des paiements ! Pour bénéficier de ce tarif avantageux, nous voici comment faire.

Commander le Huawei P30 à 1€ sur Bouygues Telecom Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 50 Go 24 mois Téléchargez le coupon de réduction de 50€ Payer 8€ par mois pendant 24 mois

Forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go

Le forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go de Bouygues Telecom est l’abonnement mobile le plus populaire de l’opérateur télécom. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités (France, Europe et DOM) et 50 Go de data en France et 20 Go dans l’Union Européenne en semaine. Il est facturé 34,99€ par mois avec engagement de 24 mois.

Vous pouvez aussi profiter de la même remise sur le Huawei P30 en optant pour le forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go. Si vous décidez de conserver votre numéro de téléphone actuel, l’offre de Bouygues Telecom vous permet de l’avoir pour 23,99€ par mois pendant la première année, puis 38,99€ par mois au-delà, ce qui est inférieur au tarif classique du forfait. Si vous décidez de prendre un nouveau numéro, l’abonnement est proposé pendant 24 mois à 38,99€.

Xiaomi, Samsung et tous les autres en promotion

Chez Bouygues Telecom, la plupart des grandes marques du marché sont en réduction. Exemple : Le Samsung Galaxy A70 est à partir de 1€ + 6€ par mois pendant 24 mois avec un forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go. Parmi les téléphones disponibles à partir d’un euro – avec un étalement des paiements sur la durée – on peut également citer l’Oppo Reno 2, Huawei Nova 5T ou encore le Sony Xperia 10.

Pour découvrir toutes les offres de ces Jours Vraiment Barrés chez Bouygues Telecom, l’opérateur à créé une page dédiée à l’opération. Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette dernière directement ici :

