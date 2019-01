Soldes : Cdiscount affiche jusqu’à -80% à la 2ème démarque 🔥

Cdiscount survole ce nouvel épisode de soldes d’hiver avec des promotions conséquentes sur une très grande partie son inventaire. C’est à ce jour la plus importante opération promotionnelle menée par le géant français du e-commerce puisqu’il offre pas moins de 3 millions de références en promotion. Le distributeur vient tout juste de passer à la deuxième démarque, avec des remises qui montent jusqu’à -80%.

Voir les promos du jour

Promotions au top pour les soldes Cdiscount

Pour ces soldes de janvier 2019, Cdiscount n’a pas fait dans la demie mesure, et les promotions s’avèrent bien plus généreuses et convaincantes que chez les autres acteurs du marché. Le bordelais a transformé son site pour mettre en avant toutes les catégories qui sont en promotion – avec des pourcentages de remise différents selon chacune d’entre elles. Pour vous faciliter la tâche, voici une petite sélection des meilleures offres du moment chez Cdiscount pendant ces soldes :

Comme vous pouvez le concevoir, les stocks de ces produits ne sont pas illimités chez Cdiscount, et le marchand a pour objectif d’écouler ses invendus avec ces très belles remises. Si vous êtes intéressés par des produits en soldes, c’est le moment d’en profiter parce qu’il sera peut-être trop tard par la suite. En effet, les promotions affichées ci-dessous sont limitées par le temps et par les quantités disponibles. Pour voir toutes les offres du jour disponibles sur Cdiscount, c’est ici :

Voir les promos du jour

Depuis la page d’accueil du site e-commerce, vous retrouverez toutes les catégories en promotion pendant les soldes de Cdiscount. Il faudra ensuite cliquer sur chacune d’entre elles pour ensuite voir le pourcentage de remise qui est appliqué pour cette nouvelle démarque. Par rapport au début des soldes, les remises ont augmenté d’environ 5 à 10% sur chacune des catégories. Evidemment, il y a aujourd’hui moins de produits en promotion qu’au début. Mais heureusement, Cdiscount réapprovisionne régulièrement ses stocks pendant les soldes pour permettre de trouver jour après jours de bonnes affaires.

Il faut savoir que les soldes durent sur une longue période puisque cette année ils s’arrêteront seulement le 19 février 2019 – soit 6 semaines après leur début. Sans surprise, c’est surtout au début de l’opération que l’on aura les meilleures offres. Après quelques semaines, elles s’estompent logiquement en raison de l’intérêt du public – et les ruptures de stock se font sentir.

60% de remise sur l’électroménager Cdiscount

Il ne faut pas croire que ce sont les catégories les moins populaires qui sont mises en avant avec des remise généreuses. Chez Cdiscount par exemple, le pourcentage de remise pendant les soldes sur la catégorie électroménager s’élève à 60% actuellement pour cette deuxième démarque. Pour la partie informatique, c’est 50% de réduction que l’on peut retrouver sur plusieurs milliers de produits.

Très clairement, ces pourcentages de remise sont exceptionnels, et ils ne sont pas disponibles à d’autres moments de l’année. En effet, les marchands ne sont pas autorisés hors période de soldes à faire des réductions qui les feraient vendre à perte. Autrement dit, hors période de soldes, ils n’ont pas le droit de vendre à des tarifs plus faibles que leur marge. C’est pour cette raison que pendant des temps forts tels que Black Friday par exemple, les remises ne montent quasiment jamais au delà des -30% (et même -20% sur les grandes marques).

C’est aussi pour cette raison que l’on peut retrouver des pourcentages de remise bien plus élevés pendant les soldes – ce qui est le cas chez Cdiscount. Les plus grandes marques d’électroménager comme Bosch, Whirlpool, Samsung, LG ou encore Tefal ont des promotions vraiment exceptionnelles – et il serait dommage de s’en priver. A l’occasion de cette deuxième démarque, le pourcentage de remise a cru encore un peu. Il faut cependant rester vigilant car les stocks diminuent de manière sensible – et à un moment il n’y en aura plus du tout.

Un programme Cdiscount en plus des soldes

Cdiscount propose également à ses clients un programme de fidélité qui donne de nombreux avantages tout au long de l’année. Baptisé Cdiscount à Volonté (CDAV), il permet d’avoir accès à la livraison gratuite en une journée. A cela, les clients bénéficient aussi d’un accès privilégié en avant première à des promotions – que ce soit pendant les soldes ou non. En ce moment, le programme CDAV bénéficie d’une période de 30 jours d’essai gratuite. Vous pouvez résilier à tout moment si vous jugez qu’il n’est pas vraiment utile pour vous. Après cette période de test, il vous faudra débourser 29€ par an afin de conserver tous les avantages proposés par ces offres.

Voici comment voir toutes les soldes de Cdiscount :

Voir les promos du jour

Article réalisé en partenariat avec Cdiscount