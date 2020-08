Soldes : le VPN CyberGhost offre un vrai deal historique (-77%) 🔥

Si vous naviguez rĂ©guliĂšrement sur internet, que vous aimez regarder des films en streaming (Netflix) ou tĂ©lĂ©charger, vous avez probablement dĂ©jĂ entendu parler des VPN. Ces logiciels permettent de modifier et masquer facilement l’adresse IP de son utilisateur pour le rendre anonyme sur le web. Il permet aussi de chiffrer ses donnĂ©es pour Ă©viter de se faire pirater.

L’un des meilleurs VPN de 2020, CyberGhost, propose une offre spĂ©ciale irrĂ©sistible pour les soldes 2020. C’est un logiciel premium qui sera capable de vous protĂ©ger sur tous les appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones…).

Son offre actuelle permet de faire 77% d’Ă©conomies sur son abonnement, ce qui est tout simplement incroyable. Nous l’utilisons depuis plusieurs annĂ©es, c’est un outil essentiel pour ceux qui utilisent souvent internet. Si vous voulez en savoir plus sur lui, c’est par ici :

Pourquoi CyberGhost VPN vaut (vraiment) le coup

Si vous ne connaissez pas encore les VPN tels que CyberGhost, voici une petite piqĂ»re de rappel. Il s’agit d’un logiciel simple qui est Ă©ditĂ© par une sociĂ©tĂ© de cyber-sĂ©curitĂ©. Sans aucune connaissance technique nĂ©cessaire, il vous offre une protection intĂ©grale (et un anonymat) sur internet.

Alors que vos traces sont toujours plus surveillĂ©es sur le web (sans pour autant rentrer dans la thĂ©orie du complot), c’est un bon moyen de se protĂ©ger. N’ayez pas peur, il suffit d’un seul clic pour activer sa protection et dĂ©jouer la surveillance (organisations, hackers, FAI, publicitaires…).

En activant le VPN, vous pourrez donc :

Changer votre adresse IP Chiffrer toutes vos données sur internet

Avec ces 2 possibilitĂ©s, vous pourrez bĂ©nĂ©ficier d’une sĂ©rie d’avantages qui justifient aujourd’hui le succĂšs grandissant des VPN.

Par exemple, lorsque vous ĂȘtes Ă l’Ă©tranger, un VPN vous permettra de rĂ©cupĂ©rer une adresse IP française (pour simuler une localisation en France). Cela vous permettra alors d’accĂ©der aux chaĂźnes TV françaises sans avoir le message : « ce contenu n’est pas disponible dans votre rĂ©gion ».

Autre exemple, si vous voyagez dans un pays censurĂ© par le gouvernement (comme la Chine), le VPN vous permettra de dĂ©bloquer les sites bloquĂ©s. C’est en particulier le cas pour les rĂ©seaux sociaux comme Facebook, Whatsapp ou Youtube qui sont souvent censurĂ©s. Vous pouvez trouver ici les meilleurs VPN pour la Chine.

Si vous ĂȘtes adeptes de tĂ©lĂ©chargement (torrent sur uTorrent par exemple), le VPN peut cacher votre adresse IP rĂ©elle en la remplaçant avec celle du serveur (de votre prestataire de VPN comme CyberGhost). Personne ne verra donc que vous avez tĂ©lĂ©chargĂ© du contenu, vous ĂȘtes en toute sĂ©curitĂ©. Attention, seuls certains VPN – comme CyberGhost – offrent une politique « no log », sans conservation des donnĂ©es. Il faut rester trĂšs vigilant quand vous choisissez un prestataire.

Pour vous donner un troisiĂšme avantage d’un VPN comme CyberGhost, cela vous permettra aussi de profiter de contenus exclusifs Ă d’autres pays, directement depuis la France. Par exemple, si la bibliothĂšque française de Netflix ne vous suffit plus, vous pourrez en dĂ©bloquer d’autres (US, UK,…) via le VPN. Vous pouvez facilement doubler ou tripler le catalogue de Netflix avec ce logiciel.

CyberGhost est dans le Top 3 des VPN les plus premium au monde. Il vous assure toute la confidentialitĂ©, et surtout la rapiditĂ© que l’on peut attendre d’un VPN. D’un logiciel Ă un autre, la qualitĂ© peut vraiment en pĂątir. Il faut donc bien le choisir pour ne pas ĂȘtre déçu. Son offre Ă 2,75€ par mois (-77%) est tout simplement extra, vous pouvez y jeter un oeil ici :

Une offre spéciale pour les soldes

Avec l’offre spĂ©ciale CyberGhost VPN Ă 2,75€ par mois, il n’y a vraiment pas Ă hĂ©siter trĂšs longtemps. Pour seulement 49,50€ sur 18 mois, vous aurez une excellente protection pour naviguer sur le web – et la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier encore mieux des services auxquels vous avez dĂ©jĂ souscrit (Netflix, Prime Video,…).

Cette offre s’accompagne d’une garantie de remboursement de 45 jours. Cela veut dire que vous pourrez demander un remboursement intĂ©gral et sans condition pendant cette pĂ©riode aprĂšs votre commande. Cette petite astuce est parfaite si vous ĂȘtes Ă l’Ă©tranger sur 1 mois : vous aurez alors un excellent VPN (bien meilleur que les VPN gratuits…) sans avoir Ă payer quoi que ce soit.

Cette offre spĂ©ciale pour les soldes ne va pas durer chez le VPN CyberGhost. Si vous voulez obtenir ce deal avec 6 mois offerts, c’est le moment de franchir le cap. En ce moment, vous ne trouverez pas de meilleur rapport qualitĂ© prix pour un tel niveau de sĂ©curitĂ©. Pour en savoir plus, c’est ici :

