Les soldes Steam sont ouvertes !

Comme tous les ans, la plateforme Steam se met aux couleurs d’Halloween avec des soldes alléchantes sur de nombreux jeux, valables jusqu’au 1er novembre à partir d’aujourd’hui. Valve a réalisé une sélection des meilleurs jeux d’horreur afin de vous faire passer du bon temps jusqu’à la fin du mois.

Avant de commencer et si vous ne pouvez pas perdre une seconde de plus à attendre, voici le lien menant aux promotions de la Steam Halloween Sale. Vous y remarquerez que Steam a été plutôt généreux puisque l’on y trouve des promotions comprises entre 15 % et 90 % sur de nombreux jeux très populaires.

Steam: des promotions comprises entre 15 % et 90 % pour Halloween

Les joueurs seront très heureux de découvrir que Steam a fait les choses en grand pour Halloween, on peut notamment évoquer The Walking Dead proposé à -70 % à seulement 27,09 euros ou encore Resident Evil Biohazard affiché à -50 % à 24,99 euros. Steam fait également une impressionnante ristourne pour la collection Amnesia, qui affiche un prix de 3,19 euros contre 31,90 euros en temps normal.

On retrouve la collection de Dead Island à seulement 11,99 euros, soit une très belle réduction de 70 %, mais aussi Doom à 20,09 euros au lieu de 29,99 euros, soit une réduction de 33 %. Il est aussi possible de dénicher Prey à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros, Inside à 9,99 euros au lieu de 19,99 euros, Arizona Sunshine (VR) à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros ou encore Friday the 13th à 18,49 euros au lieu de 36,99 euros.

On peut aussi citer : Undertale à 4.99 euros (-50%), The Evil Within Bundle à 12,49 euros (-50%), The End is Night à 9,89 euros (-34%), Crypt of the Necrodancer à 2,99 euros (-80%), Darkest Dungeon Ancestral Edition à 22,64 euros (-52%)… De beaux frissons en perspective pour fêter Halloween, comme il se doit !

Ces soldes risquent de mettre à mal les cartes bancaires de nombreux joueurs, tant le nombre de bonnes affaires est nombreux… Il ne s’agit d’ailleurs pas des seules promotions à venir d’ici la fin de l’année, la marque pourrait encore proposer deux périodes durant les fêtes de fin d’année. L’opération Steam Halloween Sale se termine le 1er novembre à 18 heures en France.